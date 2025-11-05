民眾黨支持停砍年金法案 民團批黃國昌投機、背棄年輕人

經濟民主連合智庫召集人賴中強批評，民眾黨政治投機、背棄年輕人。（資料照）

立法院司法及法制委員會今排審國民黨團提案停砍年金法案，民眾黨團昨宣布跟進支持「停砍」公教人員退休所得替代率。對此，民進黨發言人戴瑋姍昨指出，民眾黨主席黃國昌過去批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對調降替代率，立場轉變之快令人錯愕，為了政治利益，不惜成為國民黨的附庸，所謂「世代正義」到頭來只是他追逐權力的工具。

綠營：黃昨是今非 成藍營附庸

經濟民主連合智庫召集人賴中強也批評，民眾黨政治投機，就是要爭取藍營傳統支持者的選票，背棄年輕人、中產階級的利益。

黃國昌則說，針對年金改革，黨團不贊成走回頭路，但認為七年改革下來，年金制度必須停下腳步、適時檢討。

戴瑋姍指出，黃國昌二〇一七年曾多次公開強調，年改核心在於「所得替代率」，主張應降至合理水準，不僅肯定民進黨版本「有善意」，更要求替代率應降至七〇％。

黃稱不贊成走回頭路 需要檢討

戴瑋姍質疑，黃國昌當年的話言猶在耳，如今卻為了政治利益，與國民黨並肩主張「停砍」，甚至在今年一月修法時，將警察退休替代率拉高至八〇％，完全背離當年的立場，「昨是今非、前後矛盾」。

戴瑋姍批評，黃國昌為了政治利益，不惜成為國民黨的附庸，破壞年改成果、衝擊國家財政，也讓年輕公務員的退休金面臨風險，當年的改革承諾，如今全成空談，「今天的黃國昌，應該向過去堅持改革的黃國昌道歉」。

戴瑋姍強調，年改的初衷是「領得久、領得多、大家都領得到」，藍白若執意開倒車，只會讓退撫基金更快破產。

