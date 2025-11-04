應對印太賽局 高碩泰：台灣勿溫良恭儉讓

川習會落幕，前駐美代表高碩泰昨表示，台灣要自我期許，不可以太多「溫良恭儉讓」。（中央社）

川習會落幕，前駐美代表高碩泰昨表示，台灣要自我期許，不可以太多「溫良恭儉讓」。台灣的因應之道，可從印太客觀形勢切入，若能在近期建置美、日、台、韓的國家安全與經濟安全對話平台，可由產官學界務實先行，再徐圖升級，尋求區域穩定、安全與繁榮。

產官學界務實先行 大膽參與

國策研究院昨舉辦「地緣政治新局勢座談會：從川習會面、東協峰會到慶州亞太經濟合作會議」。高碩泰指出，中共四中全會後，中共總書記習近平似更牢牢掌控黨政軍及終身連任權威；對美國總統川普而言，「美國必勝」仍是底線。美中關係陷入結構性報復循環，短期內難修補。

高碩泰強調，川習會雖在若干次要議題上暫時取得成果或擱置歧異，屬於雙方延長賽一環或階段性過場，距離終場分出高下仍言之過早。

高碩泰建議，台灣可以繼續創造價值，在印太賽局之中有一席之地，「如果你不坐在餐桌上，你就會在菜單中」。台灣要自我期許，不可以太多溫良恭儉讓，可以建置美、日、台、韓的國家安全與經濟安全對話平台，由產官學界務實先行、大膽參與，沒有模擬兩可的空間。

中華經濟研究院院長連明賢分析，美中關稅與貿易戰降溫、美國對中立場因稀土供應而軟化、中國加大美國大豆等農產品採購，顯示川習會後美中關係進入「戰略性喘息期」，雖然有助於舒緩雙邊與全球經濟壓力，但無法解決根本的結構性矛盾。

成功大學經濟系教授林常青指出，川習會是一個戰術性的降溫，可以看到關稅下降、稀土出口管制暫停一年，整個短期貿易壓力減少，這其實是短期的戰術性停火，不是一個結構性的緩和。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁說，中國管制稀土出口、美國管制高科技，相互之間各有盤算與各有忌憚，今後的美中關係，尤其是經貿關係，會慢慢進入「有序脫鉤」的階段。

