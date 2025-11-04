為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    川普稱習近平保證「不在我任內動台灣」學者：中共放棄「武統」可能性幾乎是零

    2025/11/04 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    美國總統川普在電視專訪表示，中國國家主席習近平已向他保證，在川普擔任總統期間，北京不會對台灣採取任何軍事行動。對此，學者分析，中國放棄「武統」的可能性幾乎是零，只是可能在川普任內不會冒進。（法新社檔案）

    美國總統川普在電視專訪表示，中國國家主席習近平已向他保證，在川普擔任總統期間，北京不會對台灣採取任何軍事行動。對此，專家指出，這是典型的川普式政治語言；學者分析，中國放棄「武統」的可能性幾乎是零，只是可能在川普任內不會冒進。

    典型川普式政治語言

    川普在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「六十分鐘」專訪時，再度就台灣議題發表言論。他明確宣稱，已從習近平及其團隊那裡，獲得直接的口頭保證：「『在川普總統任內，我們絕不會採取任何行動』，因為他們知道那會有什麼後果」。

    對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨受訪表示，川普發言延續一貫的風格，「語言節奏強烈、具戲劇性，也蘊含戰略算計」。川普刻意塑造「只要我在，中國就不會對台動武」的強勢形象，以語言先行設定秩序，讓自己重新成為亞太局勢的主角，這是典型的川普式政治語言。

    洪浦釗指出，從中國的角度看，武力犯台始終是下下策，最有效的對台策略是「不戰而屈人之兵」，以時間換取空間、以壓力積累優勢。中國更可能透過政治、經濟、法律與輿論等多重手段，塑造台灣的「被孤立感」與「被動感」，在不開戰的情境下逐步削弱台灣的外交空間與社會韌性，以「不動聲色的進逼」維持主導權。

    成功大學政治系教授王宏仁受訪表示，川普或許有非常明確對習近平說，如果中國對台灣動用武力，美國將會直接介入。有一個很強訊號讓習感受到，若對台灣採取軍事行動，要付出很高的成本。

    王宏仁分析，對中國而言，最低成本是用合同、協議方式一起推進「祖國統一大業」，同步寄望於國民黨主席鄭麗文。習並沒有放棄「武統」，只要中國不改變對台灣統一目標，要讓其放棄武力犯台的可能性幾乎是零。

    王宏仁說，川普卸任後，中共不知道下一繼任者是否比川普更支持台灣，但可以保證的是，中共不會放棄「武統」，只是可能在川普任內不會冒進，因為對台動武成本太大了，對習的個人權力或黨內地位，都是非常大的危險，可能會被推翻下台。

