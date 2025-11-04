國安局：美日安保+N 遏制中共破壞現狀

國安局最新書面報告指出，美國總統川普亞洲行促成「美日安保＋N」網絡加速建構，美國印太友盟強化防衛意識，展現集體防禦能量，將有助共同遏制中共破壞區域現況與印太穩定。（法新社檔案）

川普亞洲行 「民主供應鏈」協作逐漸成形

亞太經合會（APEC）峰會在韓國慶洲圓滿落幕，立法院外交及國防委員會週三將邀請相關部會報告「川普亞洲行及川習會後印太區域經濟、安全情勢對我影響」。國安局最新書面報告指出，美國總統川普亞洲行促成「美日安保＋N」網絡加速建構，美國印太友盟強化防衛意識，展現集體防禦能量，將有助共同遏制中共破壞區域現況與印太穩定。

美國印太友盟 強化防衛意識

國安局指出，川普此行在經濟上擴大亞洲國家對美投資，並透過強化產業與科技合作，打造「非紅供應鏈」，以反制中共運用「非市場」手段掌控關鍵礦產供應，確保美盟在科技競逐中維持優勢。

在區域安全方面，國安局指出，川普與日本首相高市早苗啟動美日同盟「新黃金時代」，期待實現「自由開放印太（FOIP）」並推動多邊安全合作，推展友盟集體防衛網絡，擴增印太和平穩定；美韓亦將持續磋商「同盟現代化」方向，並首度同意南韓發展核動力潛艦，以強化對中共及北韓潛艦搜索、追蹤能力，提升美韓共應區域威脅能量。

美中戰略角力 根本矛盾難解

至於對中關係，國安局研判，美中雖維持對話，但在戰略互疑、安全威脅與科技競爭等結構性問題上的「根本矛盾難解」，雙方競相強化關鍵科技及原料自主能力，降低相互依賴。美方持續關切中共在台海、南海軍事行動及脅迫行為，並將確保印太盟邦捍衛自身利益的能力，未來美中地緣戰略角力將持續升溫，不易緩解。

對台灣而言，國安局報告指出，「民主供應鏈」協作逐漸成形，既能抗衡中共經濟脅迫，也確保民主友盟經濟韌性與安全，有助我國結合AI智慧施政，運用半導體產業優勢，推進與理念相近國家建構可信任夥伴，共建「民主供應鏈」及「新興科技生態系」。

國安局強調，川普此行有助於「美日安保＋N」網絡加速構建，因為美國強調與盟友「以實力確保和平」，並以美日安保為軸心，擴展與南韓、澳洲、菲律賓等多邊安全協作，除擴大聯演規模、強化聯戰效能外，亦加速軍備研製、強化國防產業合作。美國印太友盟展現集體防禦能量，將有助共同遏制中共破壞區域現狀與印太穩定。

