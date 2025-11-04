為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國防部：我訂購AGM-154C BLK3 比美軍現役還新

    2025/11/04 05:30 記者方瑋立／台北報導
    國防部昨證實，我國向美軍購的JSOW C型是BLK3，比美軍現役的BLK2還要再新一個世代。（法新社檔案照）

    國防部昨證實，我國向美軍購的JSOW C型是BLK3，比美軍現役的BLK2還要再新一個世代。（法新社檔案照）

    我國對美採購AGM-154C聯合防區外遠距遙控精準彈藥（JSOW C型），可由F‑16V等戰機發射，攻擊距離逾百公里，是我國防衛「反介入／區域拒止」（A2/AD）策略的關鍵升級，可大幅強化空軍對敵前進基地、飛彈發射陣地與艦艇群的延伸打擊能力。國防部昨進一步證實，我方向美軍購的JSOW C型是BLK3，甚至比美軍現役BLK2更新一個世代。

    最新構型 2028全數交運

    民進黨籍、立法院外交及國防委員會召委王定宇昨質詢指出，我國對美採購進度延宕的主要三個項目中，AGM-154C原規劃明年前全數交運，由於採購「最新構型」延宕，是否全部買最新型的？國防部戰略規劃司長黃文啟中將答詢時透露，國軍所購買的這一型，比美軍還要再新一個世代，是採購BLK3。

    王定宇追問，何時可以履約？空軍參謀長李慶然中將答覆，由於是最新構型，隨著產線整合越來越清楚，美廠在本月管制會議提出最新時程，預計在二〇二七、二〇二八年全數交運。

    資料鏈引導 匿蹤飛彈

    軍事專家諸葛風雲昨受訪指出，JSOW C型BLK3是在前一代「增加抗GPS干擾模組」的基礎上，再新增Link-16鏈路，原本這型飛彈就具備打擊靜止的陸地目標，以及打擊移動的海上目標，現看來可以進一步打擊載具雷達所鎖定的目標，意即可以讓敵軍更難防範，等於是一枚有資料鏈引導，加上終端紅外線鎖定的「匿蹤反艦飛彈」。

    我國對美軍購案進度引起各界關心，國防部長顧立雄昨在立法院外交及國防委員會報告指出，國軍目前進度延宕的主要武器裝備有三項，包括AGM-154C飛彈、F16V戰機和MK-48重型魚雷，已加速履約督導，美方也成立專案辦公室，希望盡最大努力盡速完成交運；至於國造潛艦海鯤號交艦時程延宕，每日將對台船祭出十九萬元罰款。顧強調，祭罰非目的，只是盼督促盡最大努力完成合約的手段。

