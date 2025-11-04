台灣AI實力成APEC焦點 林信義：花若盛開 蝴蝶自來

台灣AI實力成APEC焦點 林信義：花若盛開 蝴蝶自來2025/11/04 05:30 記者陳昀／台北報導
我國APEC代表團昨在總統府舉行記者會說明成果。圖左起為國安會諮詢委員徐斯儉、國科會主委吳誠文、領袖代表林信義、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、外交部國際組織司司長孫儉元。（記者塗建榮攝）
亞太經濟合作會議（APEC）峰會一日在南韓落幕，我國領袖代表林信義昨在總統府召開返國記者會表示，代表團藉由多邊及雙邊的交流，深化與各經濟體的互動，進一步提升台灣在APEC的能見度和參與，各國對台灣在AI、智慧醫療、數位健康及中小企業韌性等領域的發展表達高度興趣與肯定，「花若盛開，蝴蝶自來」。
完成總統交付的APEC三任務
林信義表示，代表團已完成賴清德總統交付的三項任務，多國經濟體對我國在AI、智慧醫療、數位健康以及中小企業的韌性等領域的發展，表現高度興趣與肯定，用一句話描述就是「花若盛開，蝴蝶自來」，我們也順勢將刻在台灣企業的韌性基因、因應環境變化的能力分享給各會員體，並推動多元夥伴的合作來促進區域經濟穩定的成長。
多國領袖表達合作意願
林信義提到，APEC期間他曾與多位領袖級代表團成員進行建設性的交流，多國領袖對台灣在半導體、資通訊、醫療科技、中小企業發展的貢獻表達高度的肯定與合作的意願，這些互動不僅提升了我國國際的能見度，也為未來深化實質經貿合作奠定了良好的基礎，再次證明「花若盛開，蝴蝶自來」。
對於不斷打壓我國的中國明年將主辦APEC，林信義表示，面對全球地緣政治的持續動盪、國際經貿環境的快速重整，台灣在全球的角色更加關鍵，無論是在半導體供應鏈、區域安全等。我們身為APEC會員，應該被尊重、平等對待，台灣的重要性已不同以往，在APEC的重要國際經貿場域，不能沒有台灣的聲音及參與，「世界需要我們、世界需要台灣！」
