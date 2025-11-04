吳誠文：「台灣模式」需求 美願協助解決

參與今年APEC活動的行政院政委兼國科會主委吳誠文昨透露，期間台美曾談及「台灣模式」，美方請台灣提出需求、各項需求也獲同意，因為美國政府知道，「協助台灣就是協助美國」。（記者塗建榮攝）

APEC期間會晤魯比歐等人 美方深知「協助台灣就是協助美國」

台美關稅談判仍在進行，我國日前提出擴大投資美國的「台灣模式」，由企業自主規劃，搭配政府金融信保機制，同時與美國透過G2G（政府對政府）合作打造產業聚落。參與今年APEC活動的行政院政委兼國科會主委吳誠文昨透露，期間台美曾談及「台灣模式」，美方請台灣提出需求、各項需求也獲同意，因為美國政府知道，「協助台灣就是協助美國」，讓兩國連結更緊密、發展更順暢。

我提「科學園區」土地水電等需求

「二〇二五亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會昨在總統府舉行。吳誠文回應媒體時坦言，這次的確有機會和美國國務卿魯比歐及二位國務次卿討論到「科學園區、台灣模式」。在台灣協助美國重建半導體產業製造能力的過程中，台美要如何互相協助，以便在建立半導體園區和供應鏈時更有效益、更快速降低成本，「協助台灣就等於協助美國」的目標沒有改變。

吳誠文指出，台灣在發展半導體產業，不可以只在台灣自己的園區，因為我們最重要的先進製程客戶幾乎都是美國公司，美國希望在本土建立非常強大的AI園區時，使用「台灣模式」會是最快速的，也最能有效地節省整體成本。

吳誠文表示，我們不能完全複製台灣的科學園區，但在開發美國園區的時候，會以科學園區的精神，快速整合我們的「供應鏈國家隊」，協助美國的供應鏈園區靠近我們半導體製造基地，這將節省廠商成本、時間、快速提升良率，並與我們的半導體製造結合，是台灣獨特的模式。

吳誠文說，希望可以在美國政府協助下，這個模式可以在美國快速擴展，除了半導體，也擴展到AI伺服器、雲端資料中心、資通訊等，讓有意願到美國投資的廠商可以同步進行。

吳誠文提到，美國政府利用這個機會，希望台灣提出美國政府能夠協助台灣的部分，感謝美國政府非常有誠意，我們也提出各項需求，包含資源、土地、水、電、人才培育、稅、簽證等，聯邦政府、地方政府也都表達會盡力協助。

他說，因為美國政府知道「協助台灣就是協助美國」，讓兩國連結更為緊密、發展更順利，台灣也因為美國客戶更順暢地發展，台灣的產業也會更為繁榮，整個市場更為擴充。

