脫黨參選？林岱樺：只要登記公平競爭 就願賭服輸

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺表示，只要參加黨的登記，她就會遵循黨的規則。（資料照，林岱樺服務處提供）

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺涉入詐領助理費案被起訴，但她最近動作頻頻，外界傳聞她可能脫黨參選，她昨接受廣播節目專訪時強調，只要參加黨的登記，她就會遵循黨的規則，不違紀參選；有公平的競爭環境，她自然就會願賭服輸。

針對脫黨參選傳聞，林岱樺表示，民進黨從十一月十日開始登記，領表時就會簽署不違紀參選的切結書，當然她也會簽，「只要參加黨的登記，我就會遵循黨的規則」。她最卑微的要求，就是希望黨內用公平、公開、透明的機制產生黨的候選人，不要針對她這個所謂特定對象做額外攻擊。「有公平的競爭環境，就會有公平的競爭結果，我自然就會願賭服輸」。

林造勢疑有民調教學 吳崢：若欺騙可懲處

林岱樺上週六在高雄岡山舉行造勢大會，大會主持人在台上「民調教學」，提及接到民調電話被問及年齡，「只要說是廿到卅歲都有加權」，遭質疑公然教選民說謊。林岱樺事後回應，主持人是在舉例，並未違規。

民進黨發言人吳崢昨受訪表示，民調加權是為了讓訪查近似真實比例，個案有無違規將交由民進黨二〇二六選對會認定，如果試圖以欺騙、不正的手段影響初選，是有黨紀可以懲處的。

林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，林多次公開批評高雄地檢署，雄檢向高雄地方法院聲請「全面禁止」林岱樺公開評論，被法官駁回。法官認為，基於「無罪推定原則」，判決確定前，被告表達其無罪之立場並為相關評論，為人之常情。

法官准林可與母妹同住

另外，檢方禁止林岱樺與本案另一被告胞妹林岱縝同住，認為有串證之虞，並禁止林岱樺變更限制住居地，林岱樺主張生活及飲食不便，寄人籬下，無法回家，已影響國會議員及公務運作執行，法官認為林的主張並非毫無根據，因此准許林岱樺變更限制住居地，自十一月起可回家與媽媽、妹妹同住。

