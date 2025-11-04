鄭：明年打破南台灣綠色執政魔咒 綠：癡人說夢 台灣人不接受親共

國民黨主席鄭麗文3日出席114年度中央評議委員會議 。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文昨表示，二〇二六地方選舉希望在艱困選區南台灣重點突破，二〇二八更要完成政黨輪替並完全執政。對此，民進黨高雄市立委賴瑞隆表示，若鄭維持支持一國兩制、支持刪減台灣國防預算、不斷主張「我是中國人」的話，相信全台灣沒有一個縣市會支持其主張，「不要再癡人說夢話！」

賴瑞隆指出，當中國對台灣文攻武嚇、滲透，甚至是各種威脅，「妳還要不斷去講我是中國人、不斷配合中國的統戰作為，台灣社會、人民會支持、會接受嗎？妳提出的任何縣市長及議員人選，台灣人民會接受嗎？」

「台灣人民絕不接受背叛台灣、親中親共的政黨，這也是台灣共識。」賴瑞隆強調，如果鄭麗文維持親共、配合中共領導人習近平的做法，相信明年選戰藍營會重大挫敗。

立法院民進黨團幹事長、屏東縣立委鍾佳濱強調，邁向執政當然是在野黨責無旁貸的使命，「我們不擔心台灣國內民主政黨的良性競爭，而是擔心她為達目的不擇手段，甚至提供中共介選、介入台灣民主的一個後門。」如果是境外敵對勢力要透過民主過程當中的政黨競爭，達到併吞、推翻的目的，那就是非常嚴重的問題。

憂鄭提供中共介入台灣民主的後門

鍾佳濱表示，透過選舉投票上台的政黨，最後卻推翻民主，當時的納粹就是如此，這樣的結果不只是德國的災難，更是整個世界和平的終結；鄭麗文所表達的言論眾所關注，若口口聲聲就是要回歸中國，「我們擔心你是否為境外勢力的跳板和併吞的通路。」

