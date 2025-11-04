鄭麗文：明年打破南台灣綠色執政魔咒

國民黨主席鄭麗文3日出席114年度中央評議委員會議 。（記者塗建榮攝）

國民黨昨舉行中央評議委員會議，並公布新任各地方黨部主委人事案，大多為現任繼續留任。黨主席鄭麗文表示，許多留任的黨部主委，如台南、高雄、屏東、雲林等主委，皆有很鮮明的任務以及很重要的使命；鄭強調，明年不但要延續國民黨的戰績，更希望在艱困選區、在南台灣要重點突破，翻轉打破綠色執政的魔咒。

國民黨昨公布各縣市黨部主委人選，除桃園、台中、苗栗、新竹市、南投，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中市議員蘇柏興、苗栗縣議長李文斌、前黃國新黨部主委王志豪與國民黨立委游顥接任，其餘縣市黨部主委均續任。台北市黨部因前主委黃呂錦茹意願不高，由代理主委、台北市議長戴錫欽續任。

鄭麗文表示，國民黨有這麼多執政的縣市，這麼多五星、六星級的縣市長，為什麼國民黨的支持度卻還是沒有辦法超越民進黨，回到第一大黨地位？接下來大家要不斷自我檢討與自我實踐，一定要把現在的頹勢、劣勢扭轉過來。

鄭麗文強調，明年不但要延續國民黨的戰績，更希望在艱困選區、在南台灣要重點突破，翻轉打破綠色執政的魔咒。二〇二八年要團結所有在野力量，甚至要讓對民進黨唾棄失望的力量都靠過來，完成二〇二八年和平政黨輪替，國民黨重新成為第一大黨，完全執政。

另外，鄭麗文日前接受外媒採訪時稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，踩到歐洲各國紅線，稱不會再與國民黨中央互動。鄭表示，完全子虛烏有，在她當選之後，馬上有歐洲的代表處積極聯繫，希望安排會面，她都把這些行程安排在正式上任之後。

