議員：鄭麗文勿嘴秋 明年選輸就得下台

國民黨新任黨主席鄭麗文近來爭議言論不斷，先前質疑鄭麗文往親中路線靠攏的國民黨台南市議員蔡育輝，昨建議黨主席鄭麗文不要太「嘴秋」，往中間靠攏才符合主流民意，否則明年縣市長選舉若因此而選輸，就得下台負責。

鄭麗文在黨主席選舉前，一席要讓台灣人自豪、自信地說「我是中國人」的言論，引起黨內非議，當時蔡育輝即批評鄭的說法對國民黨是扣分；最近鄭又指「俄羅斯總統普廷不是獨裁者」，再度引起爭議。

蔡育輝表示，鄭麗文說普廷不是獨裁者，若從不同面向來看，解讀會有所不同，但建議鄭不應該太「嘴秋」，國民黨是中庸之道的政黨，地方首長必須獲得多數民意的認同才能勝選，如果鄭繼續爭議不斷，明年縣市長若選輸了，黨主席恐怕只能下台負責。

國民黨屏東縣議員陳揚對於鄭麗文親中立場及「普廷不是獨裁者」的說法相當不以為然。他認為台灣目前最大的共識就是維持現狀，不獨不統，黨主席要謹言慎行，隨便說說只會嚇跑中間選民，造成基層黨員選舉更加困難，國民黨要有戰鬥力及年輕化，鄭麗文應該把重心放在黨務的改革以及如何勝選。

國民黨高雄市議員邱于軒在鄭麗文當選國民黨主席時，曾希望鄭的兩岸論述，「讓我們在綠大於藍的南部不會輕易的被貼上紅＋統標籤」；邱昨天受訪說，從鄭的黨主席就職演說來看，鄭的兩岸論述已經往中庸靠攏，她樂觀其成；至於鄭指普廷不是獨裁者，她認為只是專訪中的一句話，只看這句話會模糊整個論述。

國民黨高雄市議員白喬茵則希望鄭麗文在公開場合的發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論，讓地方基層民代得不停地費力撕標籤。

