黨魁任內首場中評會 黨內多位要角缺席》 藍營高層籲鄭麗文主動溝通化解歧見

國民黨昨舉行中央評議委員會議，黨主席鄭麗文表示，明年在南台灣要重點突破，翻轉打破綠色執政的魔咒。（記者塗建榮攝）

國民黨昨舉行中央評議委員會議，部分前任主席朱立倫追認的中評委主席團主席趙少康、管中閔，以及前副主席夏立言、連勝文，秘書長黃健庭、桃園市長張善政等人皆未出席。黨主席鄭麗文表示，大家都有行程上的安排，她都尊重，中評委人數龐大，大家都會按照自己行程來安排。

藍營高層表示，可以看到多位中評會主席團新任主席，及許多認為鄭麗文不孚眾望的中評委前輩，可能因為情緒上無法認同鄭主席的路線，因而沒有出席，鄭應該要發揮溝通的力道，一一徵詢、好好說明，完成黨內說服的工作，才能真正團結國民黨。

藍營高層指出，鄭麗文日前接受外媒採訪時稱「俄羅斯總統普廷不是獨裁者」，踩到歐洲各國紅線，稱不會再跟國民黨中央互動，雖然鄭昨天否認，但黨內都擔心鄭的論調會有強大後座力。

黨內憂「普廷非獨裁者」說 後座力大

藍營高層表示，鄭麗文剛走馬上任，此時此刻可能大家還在觀望她論述的方向，尤其她被質疑過去的兩岸路線比較偏向中國大陸，前中廣董事長趙少康先前都呼籲她要降低親中色彩，現在上任後能不能保持中間溫和的路線，都是大家關注的焦點。

藍營高層也點出，鄭麗文除了可以在中常會好好論述，完成黨內說服的工作，也應該儘快確定國際部主任的人事，因為這個職位是代表國民黨，與美國重要政黨、智庫保持密切合作關係及聯繫的角色，份量吃重，例如此次的「普廷不是獨裁者」，就可以向外館表達國民黨正確的立場，發揮穩定的澄清作用。

黨內人士也指出，這次全代會有多位藍營縣市首長缺席，相較去年幾乎全部到場的盛況，就可看出鄭主席的號召力，在基層與黨內中、高層之間的落差，包括黨內派系仍在觀望，縣市首長多傾向中間路線，對鄭抱持審慎態度。

黨內人士表示，雖然剛上任會有蜜月期，但也要面臨磨合。明年就是鄭主席上任後的第一戰，各地縣市首長、議員等提名作業，在接下來半年內都要緊鑼密鼓的敲定，畢竟之後還要與民眾黨協調藍白合作。另外，黨中央與立院黨團的配合，也是鄭上任後的一大考驗。

