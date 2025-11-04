是否會令美軍協防台灣？ 川普：習近平保證「不在我任內動台灣」

美國總統川普（左）在二日播出的電視訪談中重申，他與中國國家主席習近平（右）在南韓的會談並未提及台灣議題，但他強調確信在他任內，中國不會對台灣採取行動。（法新社檔案照）

美國總統川普在二日播出的電視訪談中重申，他與中國國家主席習近平十月卅日在南韓的會談並未提及台灣議題，但他強調確信在他任內，中國不會對台灣採取行動，「他（習近平）曾公開表示，他的官員也在會議上公開說過：『我們絕對不會在川普總統任內（對台灣）採取任何行動』，因為他們知道後果。」

重申川習會未提台灣 「習知道犯台後果」

川普在結束「川習會」後隔日，於佛羅里達州海湖莊園接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「六十分鐘」專訪。主持人歐唐納爾（Norah O’Donnell）問到，「我知道你曾表示，習近平不敢在你的任內對台灣採取軍事行動。但如果他真的這麼做呢？你會下令美軍保衛台灣嗎？」

川普回答，「他（習近平）知道那個問題的答案」。他表示，習近平在會談中完全沒提台灣，「因為他明白這一點，他非常了解」。至於一旦中國武力犯台，他是否會下令美軍協防台灣，川普說，如果真的發生，習近平知道後果是什麼，但他拒絕進一步說明，「我不能洩露秘密。對方心裡有數。」

台灣議題在川普此次亞洲訪問行程中數度被提出，頻率超過以往美國總統出訪亞洲。川普在啟程途中於專機上也回應相關提問，除了表示「希望他們（中國）不會這麼做（犯台）」，還說「這麼做對他們可能會非常危險」。在從日本飛往南韓途中，川普被記者問到預期習近平將如何在台灣議題上施壓時，他說不確定是否會談到台灣議題，習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。

