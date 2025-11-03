我APEC代表團 屢遭中國刁難打壓

南韓主辦的亞太經濟合作會議（APEC）一日圓滿落幕，台灣領袖代表林信義昨日下午率團返台，國安會秘書長吳釗燮等人前往桃園機場接機。林信義下飛機後與接機人員一一握手致意，隨即由吳釗燮陪同離開。 二〇二五年APEC經濟領袖會議十月卅一日至十一月一日在韓國慶州舉行，總統賴清德再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。峰會期間，林信義除了與美國財政部長貝森特對談、與日本首相高市早苗會晤，也依約與新加坡總理黃循財進行閉門晤談。（圖文：記者朱沛雄）

二〇二五年亞太經濟合作會議（APEC）峰會一日落幕，在南韓選出相對友中的李在明擔任總統後，我國代表團出席APEC峰會是否會受到更多刁難，在峰會前就備受關注。從我國領袖代表林信義抵達機場的接機安排，到最後峰會結束前的經濟領袖代表大合照，中國打壓痕跡不斷。

林信義於經濟領袖會議前三天抵韓，據了解，韓方原先表達不會派中央層級官員至機場接機，打壓我國地位，在外交部及我國駐韓代表丘高偉的努力下，不僅立即向韓方表達嚴正立場，也洽請理念相近國家協助溝通；最終韓方才選擇派遣APEC「資深官員會議」主席尹盛渼大使親赴釜山接機，維護我國尊嚴。

請繼續往下閱讀...

在一日的經濟領袖代表大合照中，我國不僅被安排在最邊緣的後排位置，根據外交部所述，我國直到合影前一日深夜才收到主辦方提供的站位安排資訊。即便我國已經即時與理念相近國家一同詢問韓方，在合照結束前，我國仍未收到韓方提供的說明與解釋。

今年峰會於南韓舉辦，我國就已經受到諸多刁難，且據了解，主辦國也能透過議程安排從中作梗，以改動議程安排等模糊的手段，讓我方被打壓也難以發聲。

明年中國主辦 承諾確保人身安全

二〇二六年APEC峰會將由中國主辦，國人關切，我國該如何應處？外交部表示，經我國在二〇二四年年會期間積極交涉，並洽請理念相近APEC經濟體共同表達嚴正關切，終於促成中國公開做出確保所有與會人員人身安全的承諾。

由於APEC採共識決，涉外官員說明，去年秘魯峰會決定由中國主辦二〇二六年峰會時，我方已聯合理念相近會員經濟體協助，促使中國透過致函各會員方式承諾，「依APEC規範、慣例及實踐保障所有會員平等尊嚴與會的權利」，並確保「所有赴中國出席APEC會議與會人員的人身安全」。

涉外官員指出，下屆APEC將在今年十二月召開首次工作層級會議，我國將持續關注中國是否會信守去年致函的承諾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法