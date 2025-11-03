為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    聯大期間應邀出席紐約活動 林佳龍與美駐聯合國大使會談

    2025/11/03 05:30 記者林哲遠、陳昀／台北報導
    外交部昨表示，外交部長林佳龍應邀於聯大期間出席紐約活動，與多國重量級人士會談。圖為出席活動的林佳龍（右）與帛琉總統惠恕仁（中），左為駐美代表俞大㵢。（翻攝杜奕瑾臉書）

    外交部昨表示，外交部長林佳龍應邀於聯大期間出席紐約活動，與多國重量級人士會談。圖為出席活動的林佳龍（右）與帛琉總統惠恕仁（中），左為駐美代表俞大㵢。（翻攝杜奕瑾臉書）

    美媒《CNN》日前報導，外交部長林佳龍赴紐約出席聯合國大會場邊聚會，多位原定出席的美國高層官員最終未現身。外交部昨說明，林佳龍應邀於聯大期間出席紐約活動，並非報導所稱主動設宴，此為明顯謬誤；據悉，林佳龍在席間曾與美國駐聯合國大使瓦爾及美國前國安會幕僚長、AGS執行長葛雷等人會談。

    外交部：媒體報導謬誤

    CNN指出，林佳龍在今年秋季聯合國大會期間於紐約高檔餐廳Le Bernardin舉辦的餐會中，「多位原定出席的美國政府高層官員最終未現身」。CNN也引述一名與會人士說法指出，儘管川普政府透過中間人表示，美方官員缺席僅是「行程過於緊湊造成的非預期結果」，此事仍讓台灣方面感到「挫敗」。

    有關媒體報導，外交部表示，消息來源者稱林部長未見到相關要角，顯然對活動沒有掌握，更絕非在現場之人，實令人遺憾，當日賓客有許多美國及多國重量級人士，基於與美方的默契，外交部為維護台美互信，不便多作評論。外交部強調，台美關係有穩固基礎，台灣各級政府與美方持續進行穩健互動，請有心人士不必操作錯誤訊息，破壞台美關係，干擾社會視聽。

    涉外人士也說，該活動是林佳龍應美國前白宮國安顧問歐布萊恩邀請出席，並非外界所稱「主動設宴」，更不是所謂「無人到場」，主辦的美國全球戰略公司（AGS）執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷也曾在社群轉發和林佳龍的合照。

    涉外人士強調，整體而言，台美之間的互動非常穩定，溝通順利，以上週APEC峰會為例為例，領袖代表林信義、政委吳誠文與楊珍妮，都陸續與包含美方在內的國際重要領袖及官員交流，這就是最好的證明，希望外界不要被錯誤訊息誤導。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播