聯大期間應邀出席紐約活動 林佳龍與美駐聯合國大使會談

外交部昨表示，外交部長林佳龍應邀於聯大期間出席紐約活動，與多國重量級人士會談。圖為出席活動的林佳龍（右）與帛琉總統惠恕仁（中），左為駐美代表俞大㵢。（翻攝杜奕瑾臉書）

美媒《CNN》日前報導，外交部長林佳龍赴紐約出席聯合國大會場邊聚會，多位原定出席的美國高層官員最終未現身。外交部昨說明，林佳龍應邀於聯大期間出席紐約活動，並非報導所稱主動設宴，此為明顯謬誤；據悉，林佳龍在席間曾與美國駐聯合國大使瓦爾及美國前國安會幕僚長、AGS執行長葛雷等人會談。

外交部：媒體報導謬誤

CNN指出，林佳龍在今年秋季聯合國大會期間於紐約高檔餐廳Le Bernardin舉辦的餐會中，「多位原定出席的美國政府高層官員最終未現身」。CNN也引述一名與會人士說法指出，儘管川普政府透過中間人表示，美方官員缺席僅是「行程過於緊湊造成的非預期結果」，此事仍讓台灣方面感到「挫敗」。

請繼續往下閱讀...

有關媒體報導，外交部表示，消息來源者稱林部長未見到相關要角，顯然對活動沒有掌握，更絕非在現場之人，實令人遺憾，當日賓客有許多美國及多國重量級人士，基於與美方的默契，外交部為維護台美互信，不便多作評論。外交部強調，台美關係有穩固基礎，台灣各級政府與美方持續進行穩健互動，請有心人士不必操作錯誤訊息，破壞台美關係，干擾社會視聽。

涉外人士也說，該活動是林佳龍應美國前白宮國安顧問歐布萊恩邀請出席，並非外界所稱「主動設宴」，更不是所謂「無人到場」，主辦的美國全球戰略公司（AGS）執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷也曾在社群轉發和林佳龍的合照。

涉外人士強調，整體而言，台美之間的互動非常穩定，溝通順利，以上週APEC峰會為例為例，領袖代表林信義、政委吳誠文與楊珍妮，都陸續與包含美方在內的國際重要領袖及官員交流，這就是最好的證明，希望外界不要被錯誤訊息誤導。

