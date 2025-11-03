售台F-16V block70 美方每日20小時趕工

國軍向美國採購66架F-16V block70戰機，首架今年3月出廠，圖為美國空軍測試同型機情形。（取自美國空軍官網）

國防部為強化空防，原定明年底前獲得六十六架F-16V block70（F-16V BLK70）戰機，卻因供應鏈、生產線等因素出現延宕風險，在第一架戰機今年三月出廠後，迄今無後續消息。根據國防部最新送至立法院的報告陳述，美方已採二班制廿小時全力趕工，我方持續加強各項履約督導作為。

總數六十六架 第一架已在三月出廠

空軍原透過二四七二億餘元特別預算，自二〇二〇年至明年對美採購六十六架F-16V BLK70戰機，預計部署於台東志航基地。依照原計畫，六十六架戰機理應於明年底前全數交付我國。

不過，我國新購首架F-16V BLK70戰機今年三月在美國出廠後，迄今尚無後續戰機出廠與交付的消息。空軍參謀長李慶然中將日前在立法院坦言，明年底全數交機「評估風險相當高」。

立法院外交及國防委員會今日將邀請國防部長顧立雄，針對「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」進行專案報告，並備質詢。

國防部已送到立法院的報告提到，有三項對美軍購軍備，出現延宕情形，分別為F-16V BLK70戰機、AGM-154C，以及MK-48重型魚雷。

AGM-154C及重型魚雷 三年內交運

國防部報告指出，F-16V BLK70戰機原計畫明年全數飛返，惟受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險，美方已採二班制廿小時全力趕工，我方持續加強各項履約督導作為。

AGM-154C遠距遙攻武器是一種可導引的滑翔炸彈，可由F-16V戰機掛載，如果在高空發射，其射程可達一三〇公里，可精準打擊敵軍地面目標。國防部報告顯示，原訂今年、明年全數交運，但因採購最新構型，須重啟產線、備料及系統發展整合，將延至二〇二七、二〇二八年全數交運。

另，國防部報告表示，軍方編列五十四億餘元向美採購廿四枚重型魚雷與四枚操雷，原規劃二〇二三至二〇二六年完成交運；惟受供應鏈中斷與重啟產線等因素影響，數度調整交運期程，規劃於二〇二六至二〇二八年全數交運。國防部強調，針對所有軍購案，均由台美雙方透過各式會議嚴密管制，並依產製情形要求美方修正付款期程，避免在裝備未交運時過早付款，確保權益。

