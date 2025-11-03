黃國昌：未來10年採聯合政府 綠酸卡提諾法學院理論？

民眾黨昨舉辦論壇，黃國昌在會前受訪時聲稱，台灣在未來十年恐怕要採行聯合政府的模式。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨主席黃國昌昨指控，現在的民進黨政府好像在當皇帝，只有仇恨、追殺、對立、衝突，未來十年台灣必須採行「聯合政府」，由在野黨一起撐起這個國家。對此，民進黨反嗆，台灣不是內閣制國家，「聯合政府」根本無從適用，這難道是黃的「卡提諾法學院」自行研發的政治理論？

民眾黨昨舉辦論壇，黃國昌在會前受訪時聲稱，台灣在未來十年恐怕要採行聯合政府的模式，否則就會像現在的民進黨政府，明明是少數政府，卻好像在當皇帝。

請繼續往下閱讀...

民進黨發言人卓冠廷指出，民眾黨一再以「聯合政府」的學理名詞偷換概念，但在憲法層次上，「聯合政府」的首要條件必須是內閣制國家，基於國會席次組成過半的穩定內閣，進而展開政黨合作與聯盟。台灣憲政體制並非內閣制，民眾黨卻企圖以明年地方選舉作為「聯合政府」的合作先河，無視我國地方政府「首長制」規範，根本不存在「聯合政府」的執行要件，這難道又是黃國昌的「卡提諾法學院」自行研發出來的政治理論？

卓冠廷接著指出，近來日本自民黨高市內閣與維新會的合作，雙方是在尋求政治穩定，順利推動政務的國家最高利益上進行政黨合作。反觀民眾黨一直以來揭櫫藍白合作的唯一理由，就是「下架民進黨」，這絕非政黨合作，而是政治鬥爭，更是將政黨利益擺在國家利益之上。

最後，卓冠廷要求黃國昌回應：「國民黨主席鄭麗文認為俄羅斯總統普廷不是獨裁者、俄羅斯有民主選舉，請問你認同嗎？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法