    綠營揭2大觀察重點》 鄭言行逾越底線 國民黨會先撐不住

    2025/11/03 05:30 記者陳昀／台北報導
    鄭麗文接任國民黨主席，民進黨人士認為，鄭的言行已逾越國民黨既有底線，恐怕國民黨自己會先撐不住。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文走馬上任，期許全黨成為「獅群」，建立新的民主秩序。對此，民進黨人士認為，要擔心的不是民進黨，而是國民黨內部整合，鄭的言行已逾越國民黨既有底線，恐怕國民黨自己會先撐不住，後續二〇二六選將對鄭的態度、國民黨的政黨支持度變化將是二大觀察重點。

    可看明年選將態度及政黨支持

    民進黨人士指出，國民黨內目前雖隱忍不發，但二〇二六國民黨中南部縣市長候選人應該最為緊張，有意參選高雄市長的立委柯志恩就是一大指標，她需要藍營本土派和非親中選民的支持，因此競選策略上不掛黨徽、不使用國民黨代表色，並與未來的黨中央保持距離，此舉可見一斑。

    民進黨人士表示，鄭麗文的史觀和國際觀顯然與常人認知有所不同，「連一般人聽了都要皺眉頭」，像是她聲稱「共機圍台是在保護台灣」等言論，都已逾越國民黨既有底線，恐怕國民黨內部會先撐不住，如同過去承受不了前主席洪秀柱大剌剌的統一言論般逐漸炸鍋。

    民進黨人士分析，鄭麗文的言行也將反映在國民黨的政黨支持度上，中間選民對於最大在野黨主席鮮明的親中色彩將有所提防，國民黨過去對中言論聚焦在「交流」、多處於灰色地帶，沒有人像鄭這樣明確表態過，相關言論甚至登上外媒，受到國際矚目，讓她成為台灣真正的「Trouble Maker」。

    民進黨人士認為，鄭麗文顯然是經中國認可的國民黨主席，中國也可能透過她鋪陳二〇二六、二〇二八的對台介選，鄭是急統路線、親中媒體力挺下的產物，國民黨主席選舉期間便能看出她和中國的連結及其背後的生態鏈，對此，民進黨將密切關注，並持續提醒國人背後的潛在風險。

