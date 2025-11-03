藍白強推全面不在籍投票》中選會：可採移轉投票 公投先行

針對不在籍投票立法，中選會表示，立法是必然方向，公投先於選舉。（資料照）

民進黨日前舉行記者會盤點藍白所提助長中國介選「五大惡法」，其中包括「不在籍投票」相關草案。中選會主委李進勇曾於立法院答詢表示，立法是必然方向，但也不是一蹴可幾，已有經驗的「移轉投票」可以先於其他可能選項優先實施，「公投先於選舉，移轉先於其他各種方式」，這個政策立場沒有任何改變。

李進勇六月於立法院答詢時表示，會建議先採「移轉投票」，因為國內已經有實施經驗，例如選務工作人員就是這樣，這步先跨出去，實施有成效及經驗之後，再逐步擴大。移轉投票則希望針對「事」的公投先實施。

選務正確、穩定很重要 非一蹴可幾

李進勇說，不在籍投票在國內爭論幾十年，到現在還跨不出這一步，立法是必然的方向，但也不是一蹴可幾，社會要有更多討論以形成共識。公民投票權應保障，但選務正確、穩定也非常重要，基於選務經驗，對「事」的公民投票，可先於對「人」的選舉投票來研議、實施。

事實上，「不在籍投票」在我國已討論多年，立法院法制局過去的議題研析報告指出，「不在籍投票」可分為「移轉投票」等八種類型。而對於朝野過往爭點，共有「適用的選舉類別、對象」等五大類問題。報告強調，「不在籍投票制度最大困難在於信任及公正性的質疑。」

有關「不在籍投票」涉及「公民投票法」、「總統副總統選罷法」、「公職人員選罷法」等法規。行政院於上屆立法院曾函送審議「全國性公民投票不在籍投票法草案」，最終因屆期不連續未能完成審議。行政院於本屆立法院再提出草案，目前已付委待審。

有關過往爭點，法制局報告指出，在適用的選舉類別部分，中選會表示，二〇一二年起，總統選舉及公職人員選舉合併舉行投票，其中區域立委選舉有七十三種選票；另，二〇一四年起，九種地方公職人員選舉合併舉行投票，實施不在籍作業複雜度高，若僅擇部分選舉種類實施，須考量選民能否完整行使選舉權等問題。

