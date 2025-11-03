自由日日shoot》藍白強推全面不在籍投票 民團轟 降低中共介選成本

藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，中選會認為應「公投先於選舉，移轉投票先於其他方式」。（資料照）

藍白立院黨團力推全面不在籍投票制度，提案增訂「不在籍投票草案」，主張台灣選民可在國內移轉投票，範圍侷限在台澎金馬。對此，民團憂心修法通過將降低中共介選成本；民進黨團則認為不在籍投票應分階段實施。

民進黨日前舉行記者會盤點藍白所提助長中國介選「五大惡法」，包括：不在籍投票、中配六改四、縮短投票前的民調冷靜期、降低對紅媒規範力，以及公投綁大選。

中可動員台商到金馬投票

經民連智庫召集人賴中強指出，移轉投票最大的風險就是中國動員台商、中國可影響的人到金門、馬祖就近投票。過去，「全國台灣同胞」投資企業聯誼會（台企聯）透過廉價機票，動員台商、台幹、長年住在中國的人回台投票，干涉台灣大選，此問題迄今主管機關尚未有制止方法。

賴中強續指，過去經民連曾對此提出告發，台企聯動員名單是經過篩選的、影響台灣選舉結果的意圖也是明確的，但是要找到賄選、對價的證據相對困難，目前政府尚未找到有效的阻止方法。

「在問題解決之前，反對開放移轉投票，特別是金門、馬祖！」賴中強示警，中國到台灣來回機票與小三通的票價差距很大，若開放移轉投票到金、馬，會讓台企聯動員介選的成本降到非常低，規模更會擴大。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，「對於在野黨推動不在籍投票，我們非常謹慎、保留。」鍾表示，過去公投、選舉同時啟動，衍生很多問題，因此中選會才認為，若真要有不在籍或移轉投票，應從全國單一性投票或選舉著手，因為公投或總統選舉，是屬於不管誰在什麼地方，領的都是同一張選票，比較不會造成選務誤失，「我們也認同中選會的做法。」

綠：循序漸進分階段實施

鍾佳濱也提及，在「中配六改四」這個議題上，「我們一直感覺到國內部分政黨在配合中共的統戰作為，甚至讓民眾有『洗人口』的擔憂。」

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，民進黨認為，不在籍投票必須要分階段，因為台灣不像國外行之有年，又有中國介選等因素，應該先從公投試行，且是國內較安全的移轉投票，逐步循序漸進，因為這在台灣需要社會共識，以及練習的過程。

她也提及，藍白所提「五大惡法」環環相扣，只要開放一個，恐可能造成民主漏洞、破口，民進黨除了反制，更認為藍白應當撤回這些草案；另外，在「中配六改四」的情況下，也可能造成投票人數有大量的中配。

有關「不在籍投票」，中選會認為，制度上應「公投先於選舉，移轉投票先於其他方式」。有鑑於此，行政院於上屆立法院曾函送審議「全國性公民投票不在籍投票法草案」，最終因屆期不連續未能完成審議，本屆再提出草案，現已付委待審。

