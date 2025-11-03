為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    自由日日shoot》藍白強推全面不在籍投票 民團轟 降低中共介選成本

    2025/11/03 05:30 記者林哲遠、謝君臨／台北報導
    藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，中選會認為應「公投先於選舉，移轉投票先於其他方式」。（資料照）

    藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，中選會認為應「公投先於選舉，移轉投票先於其他方式」。（資料照）

    藍白立院黨團力推全面不在籍投票制度，提案增訂「不在籍投票草案」，主張台灣選民可在國內移轉投票，範圍侷限在台澎金馬。對此，民團憂心修法通過將降低中共介選成本；民進黨團則認為不在籍投票應分階段實施。

    民進黨日前舉行記者會盤點藍白所提助長中國介選「五大惡法」，包括：不在籍投票、中配六改四、縮短投票前的民調冷靜期、降低對紅媒規範力，以及公投綁大選。

    中可動員台商到金馬投票

    經民連智庫召集人賴中強指出，移轉投票最大的風險就是中國動員台商、中國可影響的人到金門、馬祖就近投票。過去，「全國台灣同胞」投資企業聯誼會（台企聯）透過廉價機票，動員台商、台幹、長年住在中國的人回台投票，干涉台灣大選，此問題迄今主管機關尚未有制止方法。

    賴中強續指，過去經民連曾對此提出告發，台企聯動員名單是經過篩選的、影響台灣選舉結果的意圖也是明確的，但是要找到賄選、對價的證據相對困難，目前政府尚未找到有效的阻止方法。

    「在問題解決之前，反對開放移轉投票，特別是金門、馬祖！」賴中強示警，中國到台灣來回機票與小三通的票價差距很大，若開放移轉投票到金、馬，會讓台企聯動員介選的成本降到非常低，規模更會擴大。

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，「對於在野黨推動不在籍投票，我們非常謹慎、保留。」鍾表示，過去公投、選舉同時啟動，衍生很多問題，因此中選會才認為，若真要有不在籍或移轉投票，應從全國單一性投票或選舉著手，因為公投或總統選舉，是屬於不管誰在什麼地方，領的都是同一張選票，比較不會造成選務誤失，「我們也認同中選會的做法。」

    綠：循序漸進分階段實施

    鍾佳濱也提及，在「中配六改四」這個議題上，「我們一直感覺到國內部分政黨在配合中共的統戰作為，甚至讓民眾有『洗人口』的擔憂。」

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，民進黨認為，不在籍投票必須要分階段，因為台灣不像國外行之有年，又有中國介選等因素，應該先從公投試行，且是國內較安全的移轉投票，逐步循序漸進，因為這在台灣需要社會共識，以及練習的過程。

    她也提及，藍白所提「五大惡法」環環相扣，只要開放一個，恐可能造成民主漏洞、破口，民進黨除了反制，更認為藍白應當撤回這些草案；另外，在「中配六改四」的情況下，也可能造成投票人數有大量的中配。

    有關「不在籍投票」，中選會認為，制度上應「公投先於選舉，移轉投票先於其他方式」。有鑑於此，行政院於上屆立法院曾函送審議「全國性公民投票不在籍投票法草案」，最終因屆期不連續未能完成審議，本屆再提出草案，現已付委待審。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播