設籍、領用中國護照事證明確 已50人台灣戶籍遭註銷

內政部持續查處在中國設籍或持有中國護照、身分證者。據了解，截至十月底，因事證明確，已通報戶政機關廢止台灣戶籍登記在案者，約有五十人。（資料照）

為防堵中國統戰滲透，總統賴清德三月提出十七項國安因應策略，內政部除了祭出多項許可辦法的修正預告，也持續查處在中國設籍或持有中國護照、身分證者。據了解，截至十月底，因事證明確，已通報戶政機關廢止台灣戶籍登記在案者，約有五十人。

內政部官員受訪表示，移民署接獲相關案件的管道相當多元，除了民眾檢舉，也會主動在網路上蒐集訊息，同時也會接收來自國安局、調查局等國安機關提供的資訊；一旦收到具體資料，移民署會將案件分為兩類，若是事證明確，如當事人照片、出生年月日等個人資訊一致，會函請當事人陳述；若未回應，將依法作出行政處分。

請繼續往下閱讀...

對於有爭議的案件，官員表示，移民署會召開跨部會審議會，由相關機關、公正人士與學者共同審查，給當事人陳述機會，若當事人否認持有中國戶籍，相關部會也會依據事證追問，最終由審議會綜合判定。

官員強調，移民署若知悉國人在中國大陸設戶籍或是領用中國身分證，依法查證後，即通報所在地戶政事務所依權責辦理，「不會因當事人不在國內，而不進行相關的處置。」

喪失原籍證明補件 進度已逾95％

此外，移民署今年也要求約一．二萬名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」。移民署表示，目前專案進度為九十五．一％，已繳附證明文件七八三五人，經同意具結、延期二三一七人，以及長期出境在外者已列冊管理一三八八人；專案協助至今，有十六名中配決定放棄台灣身分，理由包含在對岸享有社會福利、財產繼承、在台配偶離世等，政府尊重當事人意願。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法