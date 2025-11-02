為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳明祺：中國法律戰 創造犯台法理基礎

    2025/11/02 05:30 記者陳政宇／台北報導
    外交部政務次長陳明祺昨指出，中國近年對台灣進行「法律戰」，為未來侵犯台灣創造法理的基礎。（記者陳政宇攝）

    外交部政務次長陳明祺昨指出，中國近年對台灣進行「法律戰」，為未來侵犯台灣創造法理的基礎。（記者陳政宇攝）

    台灣新世紀文教基金會昨舉辦廿八週年感恩募款餐會，外交部政務次長陳明祺受邀致詞。陳指出，近年中國對台灣進行「法律戰」，目的是體現一中原則，並將曲解聯合國大會二七五八號決議做為武器之一，試圖將台灣問題「內政化」，為未來侵犯台灣創造法理的基礎。

    國際對2758號決議理解 趨向正確

    為因應中國的惡意威脅，陳明祺說，外交部與學者專家召開多次會議，確立一套以台灣為主體的主權論述，外交部長林佳龍今年七月出席國際法學會論壇時首度提出，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」取代了「開羅宣言」、「波茨坦公告」等政治聲明，該合約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。

    陳明祺表示，台灣自一九八〇年代中期推動政治自由化與民主化轉型，一九九六年完成首次總統直選，歷經三次政黨替換。如今中華民國政府的行政、立法代表皆由台灣人民選舉產生，從此成為有效組織，並對外代表台灣，也確立中華民國台灣跟中華人民共和國存在的現狀，這是一個客觀的事實。

    「現在的台灣已經是世界的台灣！」陳明祺盤點，各國和國際組織相繼表態，顯示國際對二七五八號決議文的理解已趨於正確，明白該決議文未提及台灣，更沒排除台灣國際參與。

    國際法學者、台灣新世紀文教基金會創辦人陳隆志透過預錄影片表示，國際社會已認清台灣存在的重要性，主要民主國家強烈表態關注台海和平穩定、拒絕接受一中原則，台灣問題不是中國內政問題，台海安全是全世界關切的重要事項；國際民主社會選擇與台灣站在一起，合力對抗來自中國的威脅，是共同價值觀，也符合共同利益。

