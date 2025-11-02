前軍情局長劉德良︰中共滲透台灣 密度全球最高

前軍情局長劉德良昨日應邀前往台灣勵志協會，以「國內保防安全與反滲透」為題發表演說。（記者方賓照攝）

中共近年對台間諜滲透加劇，前國防部軍事情報局長、退役中將劉德良昨指出，台灣遭中共滲透密度為全球最高，對象不僅是政府與國軍，政黨、企業、智庫與基層地方人士皆列入吸收目標。他警告，民眾在不知情下即可能遭運用成為共諜，機敏性也不分職務和年齡高低，呼籲法務部依法強化全民保防與反情報教育，避免民眾誤入陷阱。

政黨、企業、智庫、基層 皆是吸收目標

劉德良於台灣勵志協會演講表示，保防與反滲透是情報體系中的「反情報」工作，與情報攻勢屬一體兩面，「情報是攻，反情報是守」，兩者相輔相成。他指出，國安工作是「沒有硝煙的戰爭」，滲透無所不在、無時無刻發生，任何時間、地點、對象，都有可能在知情或不知情下被敵方利用。

請繼續往下閱讀...

劉舉例，美國在九一一恐攻後檢討作法，立即成立調查委員會、強化情報預算與組織能量，反觀台灣社會常是「出事就懲處、凍結預算」，易傷害國安系統的士氣與能量。他指出，中共採「舉國體制」推動情報滲透與統戰，層級縱深、投入龐大，並善用商務、旅遊、學術與社交活動長期布局人脈，因此政黨、企業與智庫雖未必接觸機密，但常與國際與政府相關人士往來，同樣是中共下手對象。

他引述說，前國安局副局長韓堃二〇〇〇年曾指出，中共長年派遣大量人員來台發展人脈與蒐情，當時一年來台中客超過五十四萬人，其中超過三千人具情蒐背景，甚至中共國安部相關高層都曾以「學者」身分親自訪台；前國防部副部長林中斌二〇〇七年說，最保守估計在台共諜規模至少五千人；而這是十八年前數據。

劉德良指出，國安單位資料顯示，二〇二〇年以來共諜案起訴人數累計一五九人，其中現、退役軍人約占六成，這顯示我方軍中保防、偵辦發揮效果。

劉德良也呼籲強化匿名檢舉與保護措施，將舉報人納入「情工法」保護，並提高檢舉獎金增加誘因，才能真正建立全民防諜的文化與防線。

劉提醒，基層村里長赴中參訪後遭色誘、培養吸收案例並不罕見。他說，出入不良場所並非單純「品德」問題，更可能是「忠誠」的檢驗，能策動你的人，通常是熟識親友或同學，主動反映舉報，才是明哲保身之道。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法