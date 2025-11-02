海巡台北艦成軍》賴總統：盼立院不分黨派 支持海纜七法

總統賴清德登台北艦視導，向來賓揮手致意。（洪臣宏）

海巡首艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅」號 命名下水

總統賴清德昨天主持海巡署嘉義級巡防艦第四艘「台北艦」成軍暨第一艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅」（SIRAYA）號命名下水聯合典禮，他表示，面對中共的灰色地帶侵擾，台灣除強化自身防衛、深化與理念相近國家的海事合作外，也要強化國家數位及民生運作的韌性，期盼立法院不分黨派，支持「海纜七法」的修法，確保台灣在通訊、能源、民生及航運的穩定運作。

海巡四艘四千噸級巡防艦 全員到齊

台船承造海巡署艦隊分署四千噸級巡防艦四艘暨高緯度遠洋巡護船六艘，分別舉行成軍及命名儀式，昨為第四艘巡防艦「台北艦」成軍與第一艘巡護船「西拉雅」命名下水，海委會主委管碧玲、台船董事長陳政宏、高雄市陳其邁市長等人觀禮。賴清德並登上「台北艦」視導駕駛臺、主甲板及醫療艙間，視察遠距醫療演練。

賴清德致詞時表示，捍衛海域的四艘四千噸級最大艦已經到齊，台灣第一艘高緯度遠洋巡護船命名及下水，這是海巡署新造艦船艇計畫的里程碑。

他說，近年來台灣海域安全挑戰日益嚴峻，海巡署是國防安全體系中，連結國安、治安、平安的第一道防線，在蔡英文前總統任內，分別在二〇一八年和二〇二二年都推動了十年為期的計畫，預計在二〇二七年前打造各型巡防艦艇一百四十一艘，以及在二〇三二年前籌建六艘高緯度遠洋巡護船。

賴清德提及，除了提升防禦威脅的能力，也要預防風險，政府正在積極推動修正「海纜七法」，要讓海底電纜等關鍵基礎設施有更完整的保護體系，打造可防可控的海域安全網，希望立法院能夠不分黨派都支持「海纜七法」的修法。

他也說，第一艘高緯度遠洋巡護船是以「原住民族」來命名，後續同系列的五艘巡護船船名都會是台灣的原住民族群。

總統賴清德昨出席海巡署嘉義級巡防艦第四艘「台北艦」成軍暨第一艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅」（SIRAYA）號命名下水聯合典禮。（取自總統府官網）

