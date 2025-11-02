介選操作模式更加「精緻化」》學者：中國下一步攪亂台灣社會

國民黨1日在台北舉行第22屆第1次全國代表大會，鄭麗文正式就任黨主席。（記者廖振輝攝）

中國介入台灣政局手法持續升級，除被控介入國民黨主席選舉外，國安單位證實，中共解放軍信息支援部隊以AI生成影音、操控社群帳號介入宣傳等方式，操作模式較二〇二四總統大選更加「精緻化」，並轉入YouTube、TikTok與LINE封閉群組擴散，帳號建立時序與內容節奏一致，並依據「九九六工作制」運作，被判定「層級比台辦系統還要高」。

台灣安保協會副秘書長何澄輝昨受訪強調，共軍「信息支援部隊」並無所謂平戰之分，早已處於全力擾亂台灣社會的「戰時」狀態。

請繼續往下閱讀...

國安單位掌握，中方初期以台灣正面故事、命理、娛樂八卦等內容經營社群「養頻道、累積觸及」，九月後與特定人物相關的內容大幅增加，至十月出現密集上架高峰。有政治人物揭露疑似中共網軍介入後，相關頻道大量下架政治內容，改留生活娛樂影片，呈現「清洗」軌跡。這些頻道一致性的建立、轉向與下架節奏，顯示「同一單位操控、同一套腳本批次產製」。

何澄輝受訪說，依共軍作戰條例，平時以輿情攻勢為主，目的在於造成社會認知變動，常見手法包括鋪陳陰謀論、製造有利敘事；戰時則對軍事主官與政治領導人進行精準打擊，例如脅迫、策反、收買、竊密與安插線民等。不同單位分工執行任務，但攻擊目標一致都是「擾亂台灣社會」。對信息支援部隊而言，沒有平、戰時之分，「現在就是戰時」。

他指出，中共信息支援部隊負責網路經營與認知滲透，竊密部分則交由駭客或政治工作部門執行，彼此分工但方向一致。此次國民黨黨內選舉投票結構較為集中，使操縱成本較低；若擴大至全台灣社會層面，則需更長期鋪陳與更大投入，但中方此事食髓知味，勢必持續擴大資源。

何澄輝研判，中共未來將延續三大主軸，首先是持續鋪陳對中有利敘事，其次則是擴散陰謀論、疑美論與疑日論，最後是製造政治對立、削弱對手。中共的政治對手並不限於執政或在野黨，也可能是任何不利於其政治議程的人，永遠都會有「鬥爭對象」，且採取「聯合次要敵人打擊主要敵人」的策略，台中市長盧秀燕防疫不力跌落神壇，有無其他勢力借力使力，其實也值得分析關注。

至於台灣該如何面對中國「飽和攻擊」攻勢，何表示，研究指出，提前揭露中方手法並「打預防針」，有助於提高社會抵抗力。政府應設置專責應處「混合攻擊」的單位，聚焦境外勢力對台干擾，不過，他提醒，紅線的劃定並非特定政黨或政府單一的責任，應由各政黨、公私部門共同擬訂，打造並維護民主制度的防線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法