鄭稱普廷非獨裁者 徐國勇：推翻國際三觀

鄭麗文稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，民進黨秘書長徐國勇昨批推翻國際三觀。（記者方賓照攝）

國民黨昨召開全代會，新任黨主席鄭麗文強調，國民黨要成為「獅群」，重建新的民主秩序。民進黨秘書長徐國勇則質疑，所謂「新秩序」是什麼？鄭麗文稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，大言不慚地以假民主冒真、推翻國際三觀，甚至主張刪國防預算又要保護台灣，國無兵恆亡。

對於鄭麗文批評民進黨司法迫害，民進黨發言人吳崢批評，今年上半年，基隆市民政處長張淵翔為了幫國民黨黨部主委衝罷免連署，違法入侵戶政系統盜取個資，最後遭判刑。如今屏東案再度曝光，凸顯藍營的政治文化根深蒂固、病入骨髓。這是國民黨長期以來的結構性問題，嚴重踐踏民主法治與選舉制度的公信，國民黨至今不願承認錯誤。

徐國勇昨受訪時質疑，鄭麗文所謂的新秩序是指什麼？台灣就是台灣，台灣和中國是互不隸屬。

徐說，全世界都知道普廷是獨裁者，每一個自由民主的國家都這麼講，鄭竟說普廷不是獨裁者，這推翻了國際的三觀。

對於鄭麗文稱普廷有經過選舉，徐國勇反問，北韓以前有選舉，百分之百投票、百分之百當選、百分之百的得票率；台灣在威權時代，蔣介石也有選舉，得票率是九十九％，請問這是選舉嗎？這是假民主、假自由、假選舉。鄭麗文用假的東西來仿冒是真的，還大言不慚地講出來，呼籲鄭應該講清楚。

此外，鄭麗文近日也提及，現行國防預算超過GDP三％已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上。徐國勇則指出，鄭麗文主張要減少國防預算，但國民黨說要保護台灣，又要把國防預算刪掉，「你怎麼保護呢？」

徐國勇強調，國防預算所買的武器就是和平的保證，大家要記得「國無兵恆亡」，國家如果沒有自我防衛的能力，注定一定滅亡，這從中華的歷史非常清楚。國家如果沒有國防當後盾，和平無從保證，希望國民黨了解，支持台灣的國防預算非常重要。

