焦點評論》鄭麗文未來之路

國民黨1日在台北舉行第22屆第1次全國代表大會，鄭麗文正式就任黨主席，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

記者施曉光／特稿

國民黨中樞昨完成權力改組，正式掛牌「鄭中央」，過去在綠營時期曾經痛批國民黨不把台灣人當人，是一個喪盡天良的殘暴政權，並高喊台灣建國的鄭麗文，如今正式入主藍營，成為這個百年老黨的法人代表。

對於挺鄭的深藍黨員而言，儘管年輕時期的鄭麗文「少不更事」，但「棄暗投明」已有二十載，「從良」多時，甚至勇敢喊出「我是中國人」，足可謂是「根正苗『藍』」，就連就職演說的煽情談話，也能把坐在台下的馬英九惹得老淚縱橫，也由於言辭犀利，勇於批鬥綠營，讓許多藍營基層黨員在鄭麗文的身上看到「小辣椒」洪秀柱的影子，因而被部分人士賦予「魔鬼辣椒」稱號。

請繼續往下閱讀...

鄭的「我是中國人」說法被不少藍營人士視為票房毒藥，某些將投入明年地方選舉的參選人，有意與「鄭中央」保持「安全距離」，但顯然鄭麗文不以為意，日前接受「德國之聲」專訪時還強調，自己的路線是新趨勢與民意潮流，所持理由就是兩次大罷免投票已經證明「反中牌」失靈，鄭還批評有些人對於她的中性論述，硬是斷章取義、貼紅標籤，強調有信心自己的論述能禁得起選票考驗。

鄭麗文也許對自己的政治官能，具有相當自信，但畢竟黨主席選舉的五位對手當中，就有兩人暗示或明示她是中共介選的受益者，還有朱立倫系統人馬擔心國民黨的「親美」路線，即將轉為「親中」，國民黨的「反共精神」會被棄如敝屣。

面對黨內質疑，如果鄭主席不加正視，也不修補選舉恩怨與閒隙，未來「鄭中央」的處境恐怕堪憂，甚至不無可能成為複刻版的「洪中央」，如果路線論調又與立法院黨團、藍營諸侯不同調，鄭麗文勢必面臨當年洪秀柱令不出黨中央的窘境。

橫亙在鄭麗文眼前的課題是，「朱規鄭隨否」？從黨主席選舉開始，再到選後，朱立倫及其嫡系人馬多次喊話應延續「親美、友日、和中」路線，而且背後強烈隱含「反共」意識型態，鄭主席是否願意買單？一旦未來鄭麗文安排訪中之行，前往北京與中共中央總書記習近平會面，將意味朱立倫「親美疏中」路線，正式宣告人走政息。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法