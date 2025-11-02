為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    擴大內需 政院多箭齊發 軍工產業 增近6萬就業機會

    2025/11/02 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    行政院擴大內需多箭齊發，國防部的國土韌性預算1079億元以國內採購為主，也帶動軍工產業發展，將可增近6萬個就業機會。圖為2025台北國際航太暨國防工業展，規模創歷屆最大。（資料照）

    行政院擴大內需多箭齊發，國防部的國土韌性預算1079億元以國內採購為主，也帶動軍工產業發展，將可增近6萬個就業機會。圖為2025台北國際航太暨國防工業展，規模創歷屆最大。（資料照）

    因應美國關稅衝擊，行政院擴大內需多箭齊發，除投入總計六千七百億元的公共建設預算外，明年度總預算案推動內需經費新增七十五億元，涵蓋經濟、交通、文化及運動等各面向；另國防部的國土韌性預算一〇七九億元以國內採購為主，也帶動軍工產業發展，將可增近六萬個就業機會。

    明年擴大自主都更 改善全國老屋

    危老都更被視為擴大內需引擎，政院官員指出，每年核定都更與危老重建案件約六百件，年均投資金額近二千億元。明年將推擴大自主都更，除補助前期費用，另增都更信保機制。此外，行政院將核定「老宅延壽機能復新計畫」，改善全國五百棟屋齡卅年以上老屋，估可帶動百億內需經濟。

    機械業近期苦於訂單縮減，韌性特別預算的「研發轉型補助」約二百億元，提供受對等關稅衝擊的製造業最高補助五百萬元，產業聯盟型最高補助四千萬元，其中全新設備購置費最高可編列總經費的四十％，經濟部已匡列五十億元優先支持採購國產設備。

    國防部的國土安全韌性預算也以國內採購為主，官員表示，包括各式軍品、武器系統零附件、修護工廠、軍用碼頭、庫儲設施維護及整建、資訊通信、油料戰備存量等，會運用國內資通及營造實力，擴大內需，產業附加效益預計一九四一億餘元，增加五萬多個就業機會，並可將持續帶動民間廠商投入國防產業。

    觀光鎖定會展經濟 推國際演唱會

    觀光方面則鎖定會展經濟，經濟部明年發行「國際會展觀光消費卡」，等同悠遊卡，可用於搭捷運、購物、餐飲，藉此吸引商務客擴大消費，交通部也加碼補助國際旅客，並推出國際標竿型演唱會支持方案。

