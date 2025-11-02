APEC領袖宣言 聚焦AI成果 林信義：台灣受關注度提高

亞太經濟合作會議昨圓滿落幕，我國領袖代表林信義（右二）表示，台灣在峰會中受關注度提高。圖為菲律賓總統小馬可仕與林信義互動。（APEC台灣媒體團提供）

由南韓主辦的亞太經濟合作會議（APEC）昨圓滿落幕，並發布領袖宣言。我國領袖代表林信義表示，台灣在峰會中受關注度提高，透過APEC的會議跟許多的雙邊交流，展現了台灣在全球經濟體系當中的貢獻。

慶州宣言：全球貿易體系挑戰嚴峻

APEC經濟領袖會議十月卅一日至十一月一日於南韓慶州和白國際會議中心舉行，「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow）為主題，圍繞三大優先領域「連結」、「創新」、「繁榮」。

今年領袖宣言「慶州宣言」共有廿五條，內容指出亞太地區正處於關鍵轉捩點，全球貿易體系持續面臨嚴峻挑戰，人工智慧等變革性技術的迅速發展與人口結構變化，正在重塑勞動市場，對APEC成員經濟體帶來深遠影響。

林信義指出，台灣在本屆峰會中，除了AI相關的實際解決方案成果受到各經濟體矚目外，還有經濟體領袖向他詢問合作細節，台灣在峰會中受關注度提高，也顯示我國對APEC貢獻有成。

林：展現台灣貢獻 完成總統任務

林信義表示，我國出席APEC，不僅是參與一項國際經貿的盛會，更是一個讓台灣被世界看見的機會，透過APEC的會議跟許多的雙邊交流，展現了台灣在全球經濟體系當中的貢獻，他也完成了總統交付的三大重要任務。

APEC峰會明年將於中國深圳市舉辦，外交部國組司司長孫儉元表示，APEC核心原則為平等參與，中方已以書面保證能平等參與、與會人員人身安全有保障。

