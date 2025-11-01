兩藍委涉罷免造假連署起訴 伍麗華：對盧縣一追殺手段痛心難過

民進黨山地原住民立委伍麗華。（資料照）

被起訴 許宇甄、盧縣一：無法接受

民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署，屏東地檢署昨起訴國民黨組發會主委許宇甄、立委盧縣一等九人。許宇甄、盧縣一都回應說「無法接受」，並強調檢調從未提出他們有任何指示或參與的違法行為之證據；今將上任的國民黨主席鄭麗文表示，賴清德總統不會手軟，國民黨會全力救援被迫害的黨工。

伍麗華則表示，得知許宇甄、盧縣一兩位立委同事利用不知情人員做侵害個資、偽造文書的事實，她深表遺憾，對於盧縣一這種欲置她於死地的追殺手段，基於同族、同鄉、親戚及過去的情誼，讓她更是痛心難過。

許宇甄指出，整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天獲得無保請回。然而，因其他黨工羈押期間即將屆滿，屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

盧縣一表示，自伍麗華至屏東地檢署「按鈴提告」開始，檢調僅傳訊過他一次，卻未曾提出任何他有指示、參與任何違法行為之具體證據，並獲得無保請回。盧質疑，為何屏東地檢署突然將他提起公訴？這不免讓人懷疑是因為其他黨工羈押期間即將屆滿，因此倉促做出此決定。

鄭麗文受訪強調，國民黨一定會組成司法正義律師辯護團，全力救援那些被迫害的黨工。

