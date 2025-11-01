為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    兩藍委涉罷免造假連署起訴 伍麗華：對盧縣一追殺手段痛心難過

    2025/11/01 05:30 記者劉宛琳、施曉光、羅欣貞／綜合報導
    民進黨山地原住民立委伍麗華。（資料照）

    民進黨山地原住民立委伍麗華。（資料照）

    被起訴 許宇甄、盧縣一：無法接受

    民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署，屏東地檢署昨起訴國民黨組發會主委許宇甄、立委盧縣一等九人。許宇甄、盧縣一都回應說「無法接受」，並強調檢調從未提出他們有任何指示或參與的違法行為之證據；今將上任的國民黨主席鄭麗文表示，賴清德總統不會手軟，國民黨會全力救援被迫害的黨工。

    伍麗華則表示，得知許宇甄、盧縣一兩位立委同事利用不知情人員做侵害個資、偽造文書的事實，她深表遺憾，對於盧縣一這種欲置她於死地的追殺手段，基於同族、同鄉、親戚及過去的情誼，讓她更是痛心難過。

    許宇甄指出，整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天獲得無保請回。然而，因其他黨工羈押期間即將屆滿，屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

    盧縣一表示，自伍麗華至屏東地檢署「按鈴提告」開始，檢調僅傳訊過他一次，卻未曾提出任何他有指示、參與任何違法行為之具體證據，並獲得無保請回。盧質疑，為何屏東地檢署突然將他提起公訴？這不免讓人懷疑是因為其他黨工羈押期間即將屆滿，因此倉促做出此決定。

    鄭麗文受訪強調，國民黨一定會組成司法正義律師辯護團，全力救援那些被迫害的黨工。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播