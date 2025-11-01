傳鄭麗文點名接棒傅總召 林德福未否認：明年的事 還早

傳國民黨立委林德福被新任黨主席鄭麗文點名接棒黨團總召，林德福昨天受訪表示，「明年的事，還早嘞！」。（資料照）

國民黨今全代會 鄭麗文就任黨主席

國民黨今天召開全代會，新任黨主席鄭麗文將宣誓就職。由於立法院國民黨團總召傅崐萁將在明年一月屆滿，也傳出鄭已著手布局新的總召人選，並曾向立法院方面詢問：「大家覺得林德福怎麼樣？」對此，林德福昨天受訪表示，「明年的事，還早嘞！」

傅崐萁的國民黨團總召任期將在本會期屆滿，根據國民黨立院黨團內規，總召「連選得連任一次」，任期最長兩年，若想修改規定，必須在黨團大會提案討論。林德福等多名資深藍委，已被點名可能接班總召。

傅崐萁在黨主席選舉時，傳聞私下與地方派系合作支持前台北市長郝龍斌，並未公開支持鄭麗文。鄭麗文也已著手佈局自己屬意的總召人選。

林德福昨被媒體問及是否有被鄭麗文徵詢總召，林沒有正面回應，僅表示「明年的事，還早嘞！明年啦！不是今年，謝謝」。林德福在二〇一七年至二〇一八年就曾擔任一年國民黨團總召。

身陷豬瘟爭議 盧秀燕不出席全代會

國民黨今天將召開第二十二屆第一次全國代表大會，鄭麗文將率第二十二屆黨代表宣誓就職，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣及立法院長韓國瑜都會出席。不過原先黨主席呼聲最高，最近身陷非洲豬瘟爭議的台中市長盧秀燕不會出席全代會，引人側目。

由於目前正是非洲豬瘟防疫關鍵期，盧秀燕不參加國民黨全代會，其他市政活動都不參加，只參加非洲豬瘟前進指揮所記者會。

