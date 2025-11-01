國會聲明挺沈伯洋 藍反對、白推託》綠轟：與中共沆瀣一氣

中國重慶市公安局宣布對立委沈伯洋（見圖）立案偵查，民進黨團昨在立法院院會提案發布聲明譴責中共跨境鎮壓，不過遭到藍白封殺。（記者陳逸寬攝）

中國重慶市公安局宣布對立委沈伯洋立案偵查，民進黨團昨在立法院院會提案發布聲明譴責中共跨境鎮壓，不過遭到藍白封殺。對此，民進黨團副幹事長范雲表示，國會應以國人的安全為優先，質問藍白為何不肯一起發聲？民進黨立委吳思瑤說，國民黨找理由反對、民眾黨推託，立法院長韓國瑜則一副置身事外，痛批藍白跟中共沆瀣一氣，敵我不分。

吳思瑤痛批韓國瑜置身事外

民進黨團擬出的朝野聲明為，民主國家個人、政黨之政治意見、統獨立場容或不同，但同受中華民國憲法保障，且人民人身安全及言論自由係普世價值、不容侵犯。國會議員代表民意，其言論自由更應予以維護，否則民主自由體制必難延續。此次中共針對本院沈伯洋委員立案偵查，實際上是在攻擊我國憲政制度之核心。本院朝野的團共同聲明對此表達高度不滿，並呼籲中共自我克制，相互尊重。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤表示，民進黨團於朝野協商時提出，希望促成各黨共識，結果國民黨找理由反對，民眾黨推託說「還要帶回去研究」，國民黨立委羅智強還嗆「沈伯洋先交代黑熊學院的經費再說」，韓國瑜則一副置身事外、沒他的事；她痛批，根本就是跟中共沆瀣一氣，敵我不分。

范雲：人人都可能是下個沈伯洋

范雲說，這不只是民進黨的事，每個人都可能是下一個沈伯洋，國民黨不可再無視中國對台灣人赤裸裸的恫嚇。國軍被中共懸賞、司法人員被刊登舉報，這些都正在發生，連執行公務、行使中華民國公權力的公務人員都可能被鎖定，當然，之後也可能是一般民眾。國會應該以國人的安全為優先，擺明態度。她還是想問藍白兩黨，為何不肯一起發聲？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法