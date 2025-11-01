為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文稱普廷非獨裁者 吳思瑤：背離事實、良知

    2025/11/01 05:30 記者林欣漢、陳政宇、李文馨、方瑋立／台北報導
    今天將上任國民黨主席的鄭麗文接受「德國之聲」專訪談及俄烏戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發譁然。（資料照）

    今天將上任國民黨主席的鄭麗文接受「德國之聲」專訪談及俄烏戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發譁然。（資料照）

    「鄭講中國想聽的話 傳達中國要說的話」

    今天將上任國民黨主席的鄭麗文接受「德國之聲」專訪談及俄烏戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發譁然。民進黨政策會執行長吳思瑤受訪表示，鄭麗文當選國民黨主席這段期間，發言就是兩個目的，第一是講中國想聽的話，第二是傳達中國要說的話；台灣是民主典範國家，最大在野黨對於獨裁及民主制度的錯覺，以及對中國錯誤的想像，都背離事實及良知。

    邱垂正：大家都認為普廷是獨裁者

    陸委會主委邱垂正在立法院受訪表示，普廷已經連續執政十幾年了，大家認為他是一個獨裁者。外交部政務次長吳志中也說，歐洲應該不是這樣的看法，如果按照這種邏輯，伊拉克前總統海珊也不是獨裁者。

    吳志中：照這邏輯 海珊也非獨裁者

    兼任台灣與烏克蘭國會議員友好協會會長的立委陳冠廷說，普廷以民主之名行威權之實的統治手法，被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例。我國主要政黨的領導人，若對此做出模糊或錯誤的詮釋，不僅與國際共識背離，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽。

    王定宇：鄭與中共世界觀一模一樣

    立委王定宇也強調，鄭麗文與中共所形塑的世界觀一模一樣，而藍白在國會控制過半席次，也控制多數地方政府首長，卻形容民選的前總統蔡英文、總統賴清德是獨裁者，而普廷卻不是？這種政黨對台灣來說不僅是悲哀，更是極大的危險，令人憂心國際社會將如何看待台灣的民主品質。

    對於鄭麗文指台灣不可能會變成第二個香港，但可能成為第二個烏克蘭。吳志中指出，中國對外論述想把台灣問題內政化，當初香港的民主有國際條約保護，過去中英簽訂條約，保證香港五十年一國兩制不變，但因為全世界普遍認為香港是中國的一部分，所以香港的民主在二〇一九年就被摧毀。

    吳志中強調，一旦台灣被中國內政化，未來中國要做什麼事情來處理台灣，其他國家都不能干涉，所以在外交上要盡全力避免讓台灣被中國內政化，台灣和中國絕對是不同國家。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播