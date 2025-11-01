鄭麗文稱普廷非獨裁者 吳思瑤：背離事實、良知

今天將上任國民黨主席的鄭麗文接受「德國之聲」專訪談及俄烏戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發譁然。（資料照）

「鄭講中國想聽的話 傳達中國要說的話」

今天將上任國民黨主席的鄭麗文接受「德國之聲」專訪談及俄烏戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發譁然。民進黨政策會執行長吳思瑤受訪表示，鄭麗文當選國民黨主席這段期間，發言就是兩個目的，第一是講中國想聽的話，第二是傳達中國要說的話；台灣是民主典範國家，最大在野黨對於獨裁及民主制度的錯覺，以及對中國錯誤的想像，都背離事實及良知。

邱垂正：大家都認為普廷是獨裁者

陸委會主委邱垂正在立法院受訪表示，普廷已經連續執政十幾年了，大家認為他是一個獨裁者。外交部政務次長吳志中也說，歐洲應該不是這樣的看法，如果按照這種邏輯，伊拉克前總統海珊也不是獨裁者。

吳志中：照這邏輯 海珊也非獨裁者

兼任台灣與烏克蘭國會議員友好協會會長的立委陳冠廷說，普廷以民主之名行威權之實的統治手法，被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例。我國主要政黨的領導人，若對此做出模糊或錯誤的詮釋，不僅與國際共識背離，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽。

王定宇：鄭與中共世界觀一模一樣

立委王定宇也強調，鄭麗文與中共所形塑的世界觀一模一樣，而藍白在國會控制過半席次，也控制多數地方政府首長，卻形容民選的前總統蔡英文、總統賴清德是獨裁者，而普廷卻不是？這種政黨對台灣來說不僅是悲哀，更是極大的危險，令人憂心國際社會將如何看待台灣的民主品質。

對於鄭麗文指台灣不可能會變成第二個香港，但可能成為第二個烏克蘭。吳志中指出，中國對外論述想把台灣問題內政化，當初香港的民主有國際條約保護，過去中英簽訂條約，保證香港五十年一國兩制不變，但因為全世界普遍認為香港是中國的一部分，所以香港的民主在二〇一九年就被摧毀。

吳志中強調，一旦台灣被中國內政化，未來中國要做什麼事情來處理台灣，其他國家都不能干涉，所以在外交上要盡全力避免讓台灣被中國內政化，台灣和中國絕對是不同國家。

