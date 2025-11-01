川習會未提台灣 美參議員：美對台支持既深且廣

「川習會」隻字未提台灣，引發華府政壇關注。與美國總統川普關係密切的美國共和黨資深參議員葛蘭姆對此強調，他認為美國對台灣的支持是廣泛而深厚的。（路透）

「川習會」隻字未提台灣，引發華府政壇關注。與美國總統川普關係密切的美國共和黨資深參議員葛蘭姆對此強調，他認為美國對台灣的支持是廣泛而深厚的；民主黨資深參議員里德則說，台灣議題未上桌，他並不感意外。

川普週四與中國國家主席習近平會面前，已向媒體坦言習可能會想問台灣議題，「但沒什麼好問的，台灣就是台灣」，本週四落幕的美中元首峰會全程僅歷時一百分鐘，川普也證實話題並未觸及台灣。

中央社報導，針對川習會未提及台灣，今年五月與美國跨黨派議員共同提出「不歧視台灣法案」，大力支持台灣參與國際貨幣基金（IMF）的民主黨籍聯邦參議員絲拉金說，原本期待川普至少能再一次清楚重申美國對台政策，而不是完全避而不談，藉此釋疑外界對他可能調整政策的憂慮，她說，「很多人擔心他會改變立場，我本來希望聽到一些讓人安心的話」。

不過，被視為川普親信的共和黨重量級參議員葛蘭姆則指出，他會去和川普談談美中雙方究竟談了什麼，「但我認為我們對台灣的支持是廣泛而深厚的」。另一名民主黨籍參議院軍事委員會重量級成員利德則說，對於台灣議題沒有搬上桌「並不意外」，他分析，川習這次將重點放在可顯示共識的領域，刻意避開敏感及困難議題。

民主黨參議員凱利則坦言，對台灣未被提及「感到驚訝」。提出「台灣主權象徵法案」的共和黨參議員克魯茲表示，需先詳閱會談摘要再作評論。

