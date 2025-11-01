美中防長會談 赫格塞斯：關切中國在台周邊行動

美國國防部長赫格塞斯昨與中國國防部長董軍舉行會談，赫格塞斯表示，關注中國在南海、台灣周邊，及對美國在印太盟友及夥伴的行為。（取自Secretary of War Pete Hegseth臉書）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯十月卅一日在馬來西亞與中國國防部長董軍進行美中防長會談期間，對北京在台灣周邊及南海地區的行為表達嚴正關切，指中方行徑對美國在印度│太平洋的安全夥伴造成影響。

赫格塞斯稱與中方的七十五分鐘會議良好且具建設性，會持續與中國人民解放軍商討共同重要事務。儘管美方無意尋求衝突，但會持續堅決捍衛自身利益，並確保具備在區域內達成此一目標的能力。

赫格塞斯提到，他提出維持印太區域實力平衡的重要性，強調美方關切中國在南海、台灣周邊以及對印太盟友、夥伴的行動。

董軍要求美方明確反台獨

據中國國防部聲明，董軍在會中表示，兩國領袖在南韓峰會中就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引，指出中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。呼籲兩國防務部門要以實際行動落實元首共識，發揮高層戰略溝通的示範帶動作用，強化政策層溝通增信釋疑；台灣議題方面，要求美方對台灣問題謹言慎行，採取明確立場反對台獨。

在九月的通話中，赫格塞斯除了表示美方不尋求衝突，還提及華府無意追求政權更迭；董軍稱願與美方發展穩定且開放關係，警告任何支持台獨的嘗試終將失敗。

赫格塞斯上任後推動印太地區盟友、安全夥伴增加國防開支，反抗中國在區域內的強硬態勢，同時警告需更迫切地做好準備應對北京對台潛在侵略。十月廿九日與日本防衛大臣小泉進次郎會晤時，強調美日同盟對於嚇阻中國軍事侵略不可或缺。

在與印度國防部長辛赫的會晤中，雙方簽署一項十年防衛架構，擴展美印軍事、科技領域合作。赫格塞斯表示，合作架構推展了兩國國防夥伴關係，此為區域穩定和嚇阻力的基石；辛赫說，美印夥伴關係對確保自由、開放和基於法治的印太區域至關重要。

「哥倫比亞廣播公司」（CBS）在川習會前的廿九日引述消息人士說法報導，美軍印太司令部本週低調發布「武力展示」命令，演示精準打擊以應對中國在南海爭議水域與日俱增的侵犯態勢，傳達華盛頓遏制北京擴大軍事部署以及捍衛盟友菲律賓主權及漁權的訊號。雖然不清楚行動執行確切時間，也不排除在最後一刻取消，軍方仍為此進行準備。只是消息人士也表示，該計劃不太可能實施。

