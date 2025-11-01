M1A2T成軍》兄弟檔分任M1射手、裝填手 女排長展自信

陸軍昨舉行裝甲第五八四旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮，圖為戰車連中尉排長邱郁晴。（記者方賓照攝）

國軍首支換裝M1A2T戰車的部隊已正式成軍，總統賴清德昨親自主持陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。該營戰車二連上兵彭偉倫、中士彭韋翰恰好為分別擔任「裝填兵」和「副車長」的親兄弟，他們受訪強調手足相互扶持、齊心捍衛家園，和身為戰車連女性中尉排長邱郁晴所展現的自信，成為典禮上的亮點。

五八四旅聯兵三營戰車二連上兵彭偉倫受訪說，自己很幸運地接下M1A2T的接裝任務，在去年十一月初接受基礎裝填訓練完訓後，便立即投入接裝任務，從裝校教官的專業訓練，到今年七月坑子口實彈射擊令他印象最深刻，在車內感受戰車砲擊發的震撼，讓他更有信心與弟弟並肩捍衛國家。

彭偉倫胞弟是同單位的中士副車長彭韋翰，在M1A2T戰車擔任射手，接裝前原是CM11「勇虎」戰車的駕駛。彭韋翰受訪坦言，原本較無接觸射控系統的經驗，好在受訓期間接受車長及排輔的充分指導，也經歷實彈發射主砲的震撼，令他感受到國家戰力大幅提升，更加激發他保衛國家的信心。

戰車二連中尉排長邱郁晴也向媒體展現自信表示，她是女性排長，更能發揮其特質帶領部隊，排組官兵的信任及配合下，順利完成為期近十個月的接裝訓練；她說，受訓過程中，印象最深刻是她在指揮排組實施實車操演，在閉艙駕駛的視角受限的情況下，適應地形的關鍵是她作為車長的指揮與引導，以及和駕駛雙方的信任，最終才能順利完成任務。

邱郁晴分享，排組過去所駕駛操作的是CM-11「勇虎」戰車，相較之下，M1A2T除火力更加強大外，更搭載「獵殲系統」及遙控槍塔，可讓車長及射手更迅速找到目標、實施射擊。

陸軍昨舉行裝甲第五八四旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮，圖為戰二連裝填兵彭偉倫上兵（右）、副車長彭韋翰中士（左）。（記者方賓照攝）

陸軍昨舉行裝甲第五八四旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮，圖為營長丁寶順中校。（記者方賓照攝）

