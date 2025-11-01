APEC代表團：楊珍妮與史威哲談及關稅

我國經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮十月卅日在APEC場邊與美國副貿易代表史威哲進行雙邊會談。我國代表團證實，楊珍妮與史威哲有談及對等貿易談判議題。（記者黃靖媗攝）

亞太經濟合作會議（APEC）正在南韓慶州舉行。我國經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮十月卅日在APEC場邊與美國副貿易代表史威哲進行雙邊會談。我國代表團證實，楊珍妮與史威哲有談及對等貿易談判議題。

我國APEC代表團指出，在雙邊會談中，我方就APEC討論的人工智慧（AI）促進貿易、世界貿易組織（WTO）多邊貿易相關議題，以及針對如何強化台美雙邊經貿關係交換意見。

吳誠文與美兩國務次卿會談

代表團說明，台美對等貿易談判技術性諮商已大致底定，但就若干議題正進行文件交換，雙方會談中也就此部分進行交流，也期待未來台美雙方更緊密的合作，促進彼此產業與經濟發展。

國科會主委吳誠文在部長級年會（AMM）期間，也與美國國務院政治事務次卿胡可心及東亞暨太平洋事務助卿戴桑布雷舉行雙邊會談，並和美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格會面。

代表團指出，吳誠文與胡可心、戴桑布雷的雙邊會談中，雙方談及台美夥伴關係的重要性，尤其包括維護台海區域和平穩定與共同促進經濟繁榮等方面的合作。

吳誠文會中強調，台灣期待與美方在人才培育、高科技政策及人工智慧發展等領域持續深化合作。

在與海爾伯格會晤時，吳誠文強調，台灣期待在創新產業、供應鏈安全及強化全球人工智慧領導地位等領域，與美方拓展更多合作機會。

