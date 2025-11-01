M1A2T成軍》賴總統：反對一國兩制 堅持台灣主權

總統賴清德31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，並校閱部隊及裝備。右為M1A2T，左為CM11勇虎戰車。（記者方賓照攝）

584旅聯兵3營換裝「地表最強戰車」 總統：為你們感到驕傲

國軍首支M1A2T主力戰車部隊正式成軍，象徵台灣裝甲戰力邁入新的世代。總統賴清德昨親自主持陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝成軍典禮，並致詞強調，只有實力才能帶來真和平，台灣要不卑不亢、維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對「一國兩制」，永遠堅持自由民主憲政與台灣主權。

賴：只有實力才能帶來真和平

賴總統昨主持國軍首支「地表最強」M1A2T部隊成軍，並校閱陸軍裝甲五八四旅聯兵三營各連部隊官兵裝備，並頒贈加菜金。國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、總統府戰略顧問一級上將霍守業、立法院副院長江啟臣、退輔會主委嚴德發、陸軍司令呂坤修、六軍團指揮官陳文星亦出席見證。

賴清德今年七月曾赴陸軍裝訓部坑子口靶場，親眼見證M1A2T實彈射擊操演全數命中目標，當時他大讚M1A2T不愧是「地表最強戰車」。時隔三月，他昨天致詞說，五八四旅聯兵三營是全軍首個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝至今，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。國軍弟兄姊妹通過重重考驗挑戰，現在正式成軍、士氣高昂，「我與全體國人都為你們感到驕傲」。

賴指出，新興單位成軍是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

賴清德強調，強化國防是為了保家衛國、維持台海和平穩定，因為簽訂和平協議、接受侵略者的主張、放棄主權，都無法帶來和平，「只有實力可以帶來真和平」。他強調，台灣要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對 「一國兩制」。

盼官兵傳承登步精神 保家衛國

賴清德說，因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有二三〇〇萬人民可以決定。

賴也提及，不只台灣，區域周邊國家都在提高國防預算、加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的穩定安全。他也分享，自己在金門服役時的步兵二八四師，就是五八四旅的前身，盼官兵傳承「登步部隊、國家主權、由我守護 」的精神，繼續打拚，守護國家、保護人民。

總統賴清德昨親自主持陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝成軍典禮，致詞強調，只有實力才能帶來真和平。（記者方賓照攝）

中華文化總會、青年日報「青文創」品牌也與年度漢光系列周邊設計團隊，聯手打造「M1A2T成軍典禮紀念臂章」。（記者吳哲宇攝）

