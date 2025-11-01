為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    罷免原民立委伍麗華連署造假 國民黨組發會主委等9人起訴

    2025/11/01 05:30 記者李立法、羅欣貞／屏東報導
    罷免原住民立委伍麗華連署涉造假，國民黨組發會正、副主委許宇甄、黃碧雲及國民黨立委盧縣一等9人起訴。（資料照）

    屏東地檢署偵結民進黨原住民立委伍麗華罷免連署造假案，檢察官認為國民黨組發會正、副主委許宇甄、黃碧雲及國民黨立委盧縣一等九人涉案情節重大，昨依偽造文書、違反選罷法及個資法等罪嫌提起公訴。

    伍麗華四月間到屏東地檢署控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及違反選罷法。檢方調查後發現許多民眾被盜用個資淪為連署人頭，五月起分赴新北市、花蓮縣、屏東縣等多處藍營據點及盧縣一服務處搜索，並陸續傳喚盧縣一及其助理張芳碩與許宇甄、黃碧雲等多位國民黨幹部，其中張芳碩、黃碧雲及組發會專委謝友光等人遭羈押。

    下載原住民黨員名冊 在黨部抄寫

    檢方調查，許宇甄等人因時間倉促，無法合法取得提議人，於是下載原住民黨員名冊，許再下達指示，由志工團長萬培傑找志工協助，與黃碧雲、謝友光等人在國民黨部抄寫提議人名冊。

    張芳碩二月間送出二八三九位提議人名冊，中選會審查後人數不足，黃碧雲等人於是再將偽造、尚未使用的提議人造冊，三月間補交一四二四件提議人連署。

    屏東地檢署昨天偵結，檢察官認為盧縣一、張芳碩與許宇甄、黃碧雲、組發會專委李得全、謝友光、隋承翰、編審柯達昱，以及萬培傑等九人涉犯偽造文書及違反選罷法、個資法等罪，提起公訴。其餘涉案黨工及志工十四人獲不起訴、二十二人緩起訴。

    張芳碩羈押期間獲交保，羈押三個多月的黃碧雲與謝友光昨移審後，法官裁定各五十萬元、十萬元交保。

    熱門推播