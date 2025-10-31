破壞海纜最高7年徒刑 立院初審通過

立法院經濟委員會昨天初審通過，故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電纜者，最高可處七年以下有期徒刑。（圖取自海巡署網站）

立法院經濟委員會昨初審通過海纜七法中的電業法、天然氣事業法、自來水法修正草案等三法，故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電纜者，最高可處七年以下有期徒刑，並一律沒收犯案船隻。

過失犯六個月以下徒刑

經濟部次長賴建信說明，由於海底電纜、天然氣管與海底自來水管攸關民生與國安，經濟部就電業法、天然氣事業法、自來水法提出修正草案，針對故意破壞海底電纜等管線者，將沒收其犯罪工具、船舶或機械設備，以達成嚇阻效果。

根據初審通過條文，明定以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備，以及擴大納入自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能運作正常運作者，處一年以上、七年以下有期徒刑，可併科新台幣一千萬元以下罰金。

過失犯部分，賴建信表示，過失犯與故意犯應有區別，過失刑度上考量比例原則，有可能是漁民、民眾或管理人員作業上過失。

修正內容增訂過失犯刑罰規範，過失破壞者處六個月以下有期徒刑、拘役或科二〇〇萬元以下罰金。初審條文也增訂對犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問所屬何人，一律沒收。

會議並通過附帶決議，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件的認定疑慮，內政部在法案三讀通過前，對外公布海纜及管道圖資，並會同相關機關加強宣導，讓各界避免觸法。

