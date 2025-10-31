為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美亞洲防線傳排除台韓 赫格塞斯駁斥

    2025/10/31 05:30 編譯管淑平／綜合報導
    美新版國防戰略亞洲防線傳排除台灣與南韓，美國國防部長赫格塞斯駁斥相關報導不實。（法新社）

    美國政府將公布新版國防戰略草稿，其中一個倍受關注的焦點是，美國的亞洲防線。美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯廿九日表示，日前報導指美國的亞洲防線可能排除台灣、南韓的說法「不準確」。

    「韓聯社」報導，赫格塞斯廿九日前往馬來西亞途中，在飛機上接受媒體訪問時，針對近日有報導指出，五角大廈在新版國防戰略可能劃下一條亞洲防線，或許將涵蓋日本，但是排除南韓和台灣，赫格塞斯駁斥這項報導說法，表示「我不知道此事……這不是我了解的」，「我不認為那份報導準確」。

    赫格塞斯也澄清，華府不尋求在印太地區建立類似北大西洋公約組織（NATO）的多邊軍事聯盟。近日五角大廈官員提到，亞洲盟邦需要對「集體防衛」有更多貢獻，引發外界揣測，美國或許打算在印太推動多邊軍事聯盟。赫格塞斯則表示，美國致力於透過存有共同利益的雙邊、三邊關係合作，「我們並未尋求建立一個正式的廣泛聯盟」。

    將改革軍售部門 加速武器出口

    赫格塞斯同時駁斥報導稱，新版國防戰略代表美國的焦點從嚇阻中國威脅轉向，他說，「所謂轉移焦點是錯誤描述」，「因為你體認到需要聚焦在自身所在區域，不表示我們轉移對當前中國真正代表的步步進逼威脅這個現實的注意力」。

    另外根據「政客」（Politico）報導，赫格塞斯十一月七日邀集國防產業高階主管，將宣佈調整五角大廈軍售事務體系，國防安全合作署從次長柯伯吉領導的政策部門，改隸負責武器採購、供應鏈事務的採購和支援部門，後者由次長杜飛（Michael Duffey）領導。

    這項方案旨在加速武器生產及政府的對外軍售。美國為全球最大武器出口國，去年出口總值達到八四五〇億美元，但是盟邦和國防產業長期以來抱怨批准程序緩慢。過去多屆政府一直苦於改革緩慢且繁雜的程序，不過，烏俄戰爭促使愈來愈多國家亟欲補充其武器庫存，並尋求美國以外的供應來源，這一點促使五角大廈加速改革腳步。戰爭部拒絕評論此事。

