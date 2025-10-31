川習會沒談台灣 官員：印證美方不會以台灣換貿易協議

美國總統川普與中國國家主席習近平昨日於釜山金海機場舉行「川習會」，會中未提台灣。我國APEC代表團成員分析，這次川習會的結果與美方的事後產出，顯現美國對台海和平立場維持不變。（法新社）

美國總統川普與中國國家主席習近平昨日於釜山金海機場舉行「川習會」，會中未提台灣。我國APEC代表團成員分析，這次川習會的結果與美方的事後產出，顯現美國對台海和平立場維持不變，也顯示「以台灣做貿易協議的交換這件事完全沒有發生」，與美國國務卿魯比歐會前說法一致。

川普在出席川習會前受訪表示，不確定是否會在與習近平的會面中提及台灣，並說「台灣就是台灣」；會後則對外透露未提及台灣。

請繼續往下閱讀...

顯現美國對台海和平立場不變

APEC代表團成員說明，這次川習會的結果及美方事後產出，皆與美方近期相關官員針對川習會的說法大致相同，也與我方分析推測一致，顯現美國對台美關係、台灣、台海和平立場維持不變。

代表團成員指出，本次川習會的時間，與以往美中領袖通話或會議相比較短，實際能討論的有限，場地選擇與過往的正式雙邊峰會也有差異，彰顯本次見面是確認其他層次過去討論的內容為主，因此相對不會有意外出現，且本次對話以經濟議題為主，而非政治，未來美中雙方如何落實討論成果，有待觀察。

美國務院對台灣議題言行一致

代表團成員並指出，魯比歐日前曾說，不會用台灣交換貿易協議，川習會未提台灣，顯示「以台灣做貿易協議的交換這件事完全沒有發生」；美國國務院今年以來對台灣議題的看法，立場一直相當強烈，且言行一致。

總統府發言人郭雅慧表示，府方一直持續關注美中領袖會談，非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，能夠降低各種單邊行為對區域衝擊的努力，很樂見中美領袖的交流及溝通。

郭雅慧強調，台灣會與美方持續保持密切聯繫，未來也會持續合作，共同致力維護印太和台海的區域安全、穩定、繁榮，會持續朝這個方向努力。

外交部則說，持續密切關注美中高層的互動情形，台美間互信友好，溝通管道暢通，對於美中會談，台美之間也保持密切聯繫。

美中今日也達成貿易協議框架，外界關切中國若比台灣更早與美國達成貿易協議，是否會對台美洽簽貿易協議造成影響。代表團成員認為，距離川普提出的年底期限還有兩個月，誰會先有進展其實不一定，且台美、美中想解決的問題不同，是兩條線單獨地與美國談判。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法