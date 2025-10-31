APEC後若達共識 鄭麗君：台美談判將總結會商

經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨透露，她在APEC會議期間與美國副貿易代表史威哲有往來。（特派記者黃靖媗攝）

我國由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮及國科會主委吳誠文出席今年亞太經濟合作會議（APEC）的雙部長會議，代表團日前指出，不能排除在場邊「自然而然地聊到關稅談判議題」的可能性。楊珍妮昨證實，她有與美國副貿易代表史威哲（Rick Switzer）往來，但基於雙方互信，具體談話內容會在適當時機對外說明。

行政院副院長鄭麗君昨天也強調，台美談判雙方正進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識，待APEC落幕後，雙方繼續溝通若達共識，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。

APEC會議 楊珍妮：與美副貿易代表有互動

我國雙部長會議代表楊珍妮與吳誠文昨晚舉行「雙部長記者會」。楊珍妮表示，過往APEC雙部長會議通常為期兩天，但今年只有一天，在有限時間內儘量與大部分國家的代表團往來。吳誠文說，會中所有經濟體都關心人工智慧（AI）帶來的影響，台灣不能只靠半導體與AI硬體製造，台灣自己也要發展AI創新應用產業。

至於外界關注是否有與美方代表會面，楊珍妮說明，美國雙部長會議代表為副貿易代表史威哲，她有與史威哲往來，但談話是否有談及關稅議題，基於雙方互信，會在適當時機對外說明。據了解，史威哲為主管亞洲區域貿易談判的副貿易代表。

針對美韓已達成貿易協議，南韓將以現金、造船合作對美投資三千五百億美元，美方同意對韓對等關稅稅率維持十五％。楊珍妮表示，目前公布的內容為事實清單（fact sheet），尚未看到比較詳細的內容，相信過幾天應該會有正式文件。

外界關注台美談判進度，行政院副院長鄭麗君30日接見接全國商業總會理事長許舒博以及金商獎中外得獎企業時指出，待亞太經濟合作會議（APEC）落幕後，台美雙方繼續溝通若達共識，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。（行政院提供）

