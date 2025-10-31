川普亞洲行》學者：美日同盟強化 台灣受益最大

川習會僅一百多分鐘即結束，全程未談台灣議題，中國官媒也避談此事。（路透）

川習會落幕，全程未提及台灣，與川普會晤日本首相高市早苗擦出熱烈火花形成鮮明對比。台大政治系副教授陳世民昨受訪指出，川普此趟亞洲行最大贏家是日本和台灣，因為川普持續強化與日本的安保合作、深化與東南亞包含菲律賓的關係，展現出「亞洲新戰略重心」，更加凸顯台灣的戰略價值和地位。陳強調，美日同盟加深，台灣受益最大，「這次川習會沒談台灣，是最好結果」。

川習會沒談台灣 是最好結果

陳世民受訪強調，川普上任至今九個多月，仍未公開提「一中政策」，美方官員也無人談及「不支持台獨」，顯示川普政府延續對台友善基調。他說，川普不會「隨便犧牲台灣」，更不會像外界揣測「出賣台灣」，因為台灣對美國戰略價值重大，「台灣是非賣品」。

此外，川習會僅持續一百多分鐘即結束，全程未談台灣議題，中國官媒也避談此事，陳世民認為此舉意義重大，代表「中國想提也不敢提」，川普會前公開說「台灣就是台灣，沒什麼好問」等語，已打消北京企圖。

會談僅一百分鐘 政治表演秀

談及美中互動，陳分析，川普目前著眼於避免中俄聯手，在俄烏戰爭未解前，美方暫不對中升高緊張，策略上屬於「緩和但不讓步」。會談僅約一百分鐘、且無新協議，就只是「政治表演秀」，雙方刻意營造和緩氣氛，但結構性矛盾未解。他預期，美國最新國防戰略報告即將出爐，「嚇阻中國侵略台灣」將列首要任務，一旦公布，美中競爭關係可能再次升溫。

陳並預測，美國很快會公布川普政府首批對台軍售，其中也可能包括高科技裝備，延續第一任期售台海馬斯多管火箭方向。他強調，軍售宣布後，美中關係勢必再受衝擊，也再度凸顯台灣重要性。

至於本次川普亞洲行誰是大贏家，陳世民直言，相較於美中倉促結束峰會，高市早苗是另位贏家。他表示，日方喊出「日本回來了」口號，強調從根本強化防衛能力、推動修憲與鬆綁防衛裝備出口，也獲得川普明確支持，標誌「日美同盟新黃金時代」展開。在與川普會面前，高市的民調就已突破七成五，即安全政策、科技經濟、軍工投資結合的成果。

陳更認為，這是台灣重大戰略機會。高市四月訪台曾談及「準安全聯盟」，也理解台海安全就是日本存亡問題。他說，日本若放寬軍工政策，台日合作可涵蓋「半導體、人工智慧、國防產業互助或科技轉移」，甚至潛艦技術支援，台灣供應鏈加上日本軍工技術就可塑造雙贏。「高市要讓日本像韓國軍工那樣起飛，而台灣是關鍵夥伴」。

