上限300億 馬太鞍溪堰塞湖重建條例 今拚三讀

馬太鞍溪流域跨部落青年小組昨於立院大門舉行記者會，痛批國民黨團所提草案問題重大，是否在為大造鎮和土地炒作機會鋪路？（記者田裕華攝）

立法院朝野黨團昨協商「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，將草案更名為「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案」，主管機關也由行政院改成行政院工程委員會，所需經費上限則由二〇〇億元提高為三〇〇億元，預計今天在院會完成三讀。

行政院原提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例第五條修正草案」，新增馬太鞍溪堰塞湖整治及災區復原預算二五〇億元（整體預算增至八五〇億元，丹娜絲颱風時原匡列六百億元），國民黨團原提案「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」所需經費上限為二〇〇億元，修正動議改為三〇〇億元，獲民進黨團及工程會同意。

請繼續往下閱讀...

部落青年批藍營提案「滅村」

本條例特別預算施行期間，自公布日施行至一一六年三月三十一日止，但針對農田泥沙清運及農地復原、河川排水上中下游系統性治理、農田水利灌排系統及海岸防護設施、雨污水下水道及道路排水、山坡地整治及土石流防治等，規定施行至一一九年十二月卅十一日止。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

不過馬太鞍溪流域跨部落青年小組昨於立院大門舉行記者會，痛批國民黨團所提草案問題重大，用圈地方式去安置有風險災民，是沒有邏輯的，質疑此一滅村計劃，是否在為大造鎮和土地炒作機會鋪路？「中央給的兩百億元，國民黨立委傅崐萁想怎麼玩就怎麼玩，嗷嗷待哺的不是災民，而是包商、建商！」

跨部落青年小組並提出災後重建六大原則，包括：安置不應以行政劃設為前提，而應以風險認定為依據；非遷離治理優先；遷居等措施應依原住民基本法第廿一條「諮商同意原則」處理；部落應擁有災區圖資、測繪與資料的主控權等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法