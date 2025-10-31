林佳龍挺參選高市長掀議 林岱樺：別傷害我的朋友

外交部長林佳龍廿九日發文，支持同屬民進黨正國會的立委林岱樺角逐下屆高雄市長，引發議論。林岱樺昨強調，自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友。（記者田裕華攝）

民進黨二〇二六高雄市長初選白熱化，外交部長林佳龍等正國會要角宣傳立委林岱樺的造勢晚會，引發議論。林岱樺昨強調，自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友，並質疑有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意，她將向網路社群平台正式申訴。

民進黨內初選將於下月十日到十四日領表登記，明年一月十二日至十七日執行民調，預計一月廿一日中執會通過提名。高雄市長目前有立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺等人表態競逐。

林佳龍廿九日在臉書撰文表示，林岱樺深耕基層、勤政愛民，有為有守、不貪不取，盼高雄市民參與她十一月一日的造勢晚會。對於被質疑行政不中立，林佳龍受訪說明，台灣是民主法治、保障人權的社會，他支持林岱樺捍衛權利，做好司法辯護，也盼社會給予一定空間，讓她不只在法庭，也可向支持者加以說明。

林岱樺則表示，台灣的力量不容許一再被切割，她將在活動當天公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判；她可以接受任何檢驗，也相信最後的事實，會讓路人羞愧地放下那原本要繼續投向她的石頭。

林也指控，近日針對她的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過一千則重複性留言與惡意抹黑，帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統操作水軍發動攻擊，「正因為我獲得正國會支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮。」

正國會人士表示，這時間點表態的原因，主要是配合林岱樺舉辦造勢活動，因為正國會從頭到尾就是挺她，既然黨內未做出任何處分，林就有資格參選。

一名綠營人士則解讀，正國會之所以公開情義相挺，是為了讓林岱樺不要心生怨懟、尊重初選結果，因為高雄市長選舉的最大隱憂是「有人脫黨參選」；若林岱樺提前被正國會拋棄，最後脫黨參選，恐怕更加衝擊高雄選情。

