為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林佳龍挺參選高市長掀議 林岱樺：別傷害我的朋友

    2025/10/31 05:30 記者陳政宇、方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍廿九日發文，支持同屬民進黨正國會的立委林岱樺角逐下屆高雄市長，引發議論。林岱樺昨強調，自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友。（記者田裕華攝）

    外交部長林佳龍廿九日發文，支持同屬民進黨正國會的立委林岱樺角逐下屆高雄市長，引發議論。林岱樺昨強調，自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友。（記者田裕華攝）

    民進黨二〇二六高雄市長初選白熱化，外交部長林佳龍等正國會要角宣傳立委林岱樺的造勢晚會，引發議論。林岱樺昨強調，自己可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友，並質疑有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意，她將向網路社群平台正式申訴。

    民進黨內初選將於下月十日到十四日領表登記，明年一月十二日至十七日執行民調，預計一月廿一日中執會通過提名。高雄市長目前有立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺等人表態競逐。

    林佳龍廿九日在臉書撰文表示，林岱樺深耕基層、勤政愛民，有為有守、不貪不取，盼高雄市民參與她十一月一日的造勢晚會。對於被質疑行政不中立，林佳龍受訪說明，台灣是民主法治、保障人權的社會，他支持林岱樺捍衛權利，做好司法辯護，也盼社會給予一定空間，讓她不只在法庭，也可向支持者加以說明。

    林岱樺則表示，台灣的力量不容許一再被切割，她將在活動當天公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判；她可以接受任何檢驗，也相信最後的事實，會讓路人羞愧地放下那原本要繼續投向她的石頭。

    質疑有人試圖以網軍扭曲民意

    林也指控，近日針對她的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過一千則重複性留言與惡意抹黑，帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統操作水軍發動攻擊，「正因為我獲得正國會支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮。」

    正國會人士表示，這時間點表態的原因，主要是配合林岱樺舉辦造勢活動，因為正國會從頭到尾就是挺她，既然黨內未做出任何處分，林就有資格參選。

    一名綠營人士則解讀，正國會之所以公開情義相挺，是為了讓林岱樺不要心生怨懟、尊重初選結果，因為高雄市長選舉的最大隱憂是「有人脫黨參選」；若林岱樺提前被正國會拋棄，最後脫黨參選，恐怕更加衝擊高雄選情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播