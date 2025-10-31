為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國恐施壓他國引渡受審… 沈伯洋：一般台灣人也有引渡危險

    2025/10/31 05:30 記者陳政宇、李文馨／台北報導
    民進黨立委沈伯洋昨示警，中國引渡已行之有年，這個危險不只會發生在他身上，也會危及一般台灣人。（記者田裕華攝）

    中國重慶市公安局宣布對民進黨立委沈伯洋立案偵查，外交部憂心中共施壓其他國家，將台灣人引渡至中國受審的可能性。對此，沈伯洋昨示警，中國引渡已行之有年，這個危險不只發生在他身上，而是危及一般台灣人。

    中國引渡行之有年 示警不會只發生在他身上

    對於自身案件，沈伯洋昨表示，中國引渡已行之有年，有滿多國家在中國要求下為之，不一定是政治犯，有些可能是詐欺或洗錢等；中國在世界各國都是用金融犯罪、洗錢犯罪等理由，很容易引渡自己想要的人，這發生過很多次，當然是個問題。

    沈伯洋提醒，民眾要注重的並非他的案例，而是大家可以去想像，中國現在可以針對國會議員，接下來會否針對軍公教人員、檢察官或法官？或是對一般人民？「這個危險並不是發生在我身上而已，而是會發生在台灣人身上。」

    曾遭中共關押五年的台灣人權工作者李明哲昨認為，中國將沈伯洋以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，是中國轉變立場，徹底把中華民國埋到歷史墳墓深底。他說，被立案調查的不是沈伯洋個人，而是台灣所有主張，台灣除了必須清楚對中國、世界表達拒絕侵略，更應該清楚宣告「拒絕推進統一」的態度。

    李明哲也提到，中國在改變政策前，一定會讓在台灣內部的親中勢力先行造勢放話，國民黨準副主席蕭旭岑日前希望國民黨不要再被「反共的幽靈」限制住，不要競相比賽誰比較反共，就是很清楚的訊息釋放，蕭被任命為國民黨副主席後，就去見了中國國台辦主任宋濤，「國民黨已徹底淪為中國在台灣的傳聲筒」。

