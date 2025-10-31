鼓吹武統、喊話懲獨 華碩中配員工除籍

華碩女員工、中國籍配偶錢麗，成立解放軍粉專鼓吹「武統」，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨證實，已請移民署廢止錢女的台灣身份和戶籍。（資料照）

筆電大廠華碩今年三月被爆工會「染紅」，中配員工錢麗成立解放軍粉專鼓吹「武統」，指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」，粉專還發表「懲治台獨」言論。陸委會昨證實，今年八月廿五日已請移民署廢止錢女的台灣身份和戶籍。

錢麗加入工會 控執行長挺台獨

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，經主管機關內政部邀集相關機關審查，認定該名中配言行有危害國家安全和社會安定之虞，依相關辦法，廢止其台灣身分及戶籍。但由於該名中配原先居留在台的原因並未消失，也就是婚姻關係仍存續中，還是可以長期居留，工作許可及勞健保都不受影響。

梁文傑指出，錢麗是被檢舉的，原因有非常多項，其中一項是經營臉書社團「中華人民解放軍」，這個粉專常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論。

工作許可、勞健保 都不受影響

梁文傑說，台灣和對岸的關係是非常特殊的，「兩岸關係條例」這套特殊的法律，「可以讓你定居，又可以把你的定居身分撤銷，行政機關就是按照相關規定來依法行政。」當事人也有按照法律來爭取自己權利的管道，案件目前是在訴願當中。

華碩部分員工二〇二三年七月發起成立工會，任職於供應鏈管理部門的中配錢麗加入後，開始對公司作為指指點點，要求公司電梯播放的新聞，必須排除挺台獨勢力的媒體報導，也多次在公司內部發表「懲治台獨」言論，甚至引用中國法律指控媒體集團、華碩執行長許先越支持台獨。

民進黨立委王定宇向陸委會檢舉，陸委會副主委沈有忠昨答詢證實，已於今年八月廿五日請移民署廢止錢女的台灣身份和戶籍，回到居留狀態。

