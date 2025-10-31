為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鼓吹武統、喊話懲獨 華碩中配員工除籍

    2025/10/31 05:30 記者鍾麗華、方瑋立／台北報導
    華碩女員工、中國籍配偶錢麗，成立解放軍粉專鼓吹「武統」，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨證實，已請移民署廢止錢女的台灣身份和戶籍。（資料照）

    華碩女員工、中國籍配偶錢麗，成立解放軍粉專鼓吹「武統」，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨證實，已請移民署廢止錢女的台灣身份和戶籍。（資料照）

    筆電大廠華碩今年三月被爆工會「染紅」，中配員工錢麗成立解放軍粉專鼓吹「武統」，指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」，粉專還發表「懲治台獨」言論。陸委會昨證實，今年八月廿五日已請移民署廢止錢女的台灣身份和戶籍。

    錢麗加入工會 控執行長挺台獨

    陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，經主管機關內政部邀集相關機關審查，認定該名中配言行有危害國家安全和社會安定之虞，依相關辦法，廢止其台灣身分及戶籍。但由於該名中配原先居留在台的原因並未消失，也就是婚姻關係仍存續中，還是可以長期居留，工作許可及勞健保都不受影響。

    梁文傑指出，錢麗是被檢舉的，原因有非常多項，其中一項是經營臉書社團「中華人民解放軍」，這個粉專常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論。

    工作許可、勞健保 都不受影響

    梁文傑說，台灣和對岸的關係是非常特殊的，「兩岸關係條例」這套特殊的法律，「可以讓你定居，又可以把你的定居身分撤銷，行政機關就是按照相關規定來依法行政。」當事人也有按照法律來爭取自己權利的管道，案件目前是在訴願當中。

    華碩部分員工二〇二三年七月發起成立工會，任職於供應鏈管理部門的中配錢麗加入後，開始對公司作為指指點點，要求公司電梯播放的新聞，必須排除挺台獨勢力的媒體報導，也多次在公司內部發表「懲治台獨」言論，甚至引用中國法律指控媒體集團、華碩執行長許先越支持台獨。

    民進黨立委王定宇向陸委會檢舉，陸委會副主委沈有忠昨答詢證實，已於今年八月廿五日請移民署廢止錢女的台灣身份和戶籍，回到居留狀態。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播