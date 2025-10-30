中國船艦擾我海域 國安局：至少八樣態

國民黨立委陳永康29日示警中國漁船、海警船關閉AIS闖禁限制水域恐影響金門安全。國安局長蔡明彥證實，已掌握中共船艦進入我禁限制水域至少8種樣態。（圖：取自國會頻道）

中共船艦近期多次進入金門禁限制水域，甚至逕行關閉船舶自動識別系統（AIS），國安局長蔡明彥昨天於立法院外交國防委員會答詢時證實，政府已掌握關閉AIS等至少八種樣態，確實造成水域監控的難度增加。國民黨立委陳永康示警，中共漁船、海警船或商船「混航偽裝」情形嚴重，恐對金門安全構成潛在威脅。

陳永康昨天質詢指出，至昨上午八時許最新監測圖顯示，金門禁限制水域內共有七、八艘黃色商船通過，另有多艘關閉AIS訊號失去辨識，被標示為灰色的船隻。

他示警，部分可能是具其他任務的中共漁船，或者海警船關機進入，若未妥善應對，恐影響金門海域安全與執法效能。

關閉AIS、冒用MMSI 增加水域監控難度

蔡明彥回應，海巡署已於外離島部署船艦能量，在第一線排除異常狀況；國安局並分析中共船艦進入禁限制水域的行為，歸納出八至九種不同樣態，包括關閉AIS、冒用他船MMSI（水上行動業務識別碼），確實已增加監控難度。

蔡明彥強調，國安單位持續監測異常活動，並召開跨部會會議研商，提升情資分享效率；海巡署目前亦爭取約二百億元造艦預算，提升海巡通報、辨證以及驅離等執法與監控能量。

海委會主委管碧玲昨在內政委員會答詢時也說，數發部所設計的網站可以看到受損的海纜狀況，八月到十月都有受損狀況，十月份有三次，只有一次有疑義，目前已把嫌疑船船長帶回偵訊，另外兩次，中華電信掌握都是自然劣化受損。她說，「大家放心，我們（海巡）都會很認真事前預防，認真去現場查」。

