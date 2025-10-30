黨工總辭遭質疑刁難鄭麗文 朱立倫：方便給鄭最大空間

即將卸任國民黨黨主席的朱立倫昨主持任內最後一場中常會，會後與採訪記者道別，即將卸下重擔的好心情寫在臉上。（記者張嘉明攝）

國民黨新任主席鄭麗文將於十一月一日上任，現任黨主席朱立倫日前宣布，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有相關專職幹部及各縣市地方黨部主委在本月底提出總辭，外界質疑總辭是在刁難鄭，朱昨天澄清，這是方便給鄭最大的空間，哪些人可以留任、可以新聘，都尊重主席。

鄭：視為是朱主席的善意

鄭麗文昨在南投受訪表示，黨內什麼聲音都有，她寧可把朱主席的這個動作，視為是一種善意，所以第一個她要感謝朱主席，也要謝謝不管是義務職或是有給職的這次一起總辭的黨工朋友們，感謝他們過去這段時間對國民黨的付出。

朱立倫表示，這次黨主席選舉競爭很激烈，選後他第一時間與鄭麗文通電話，強調一定要團結，期待國民黨更好、更強。他上週也與鄭見面，詳談包括人事、預算、黨務、選務等議題；廿七日即將出任副主席兼任秘書長的李乾龍，也與秘書長黃健庭等多位黨務幹部，做了相關明確的交接，「這些都是四年前沒有的」。

朱立倫昨最後一次主持中常會時表示，感謝過去四年全黨團結一致面對所有挑戰，國民黨是創建中華民國的政黨，永遠都以中華民國為本，我們只有一個台灣，無論國家安全、國防外交等所有重要的政策，都是以台灣最大的利益做出發。

朱立倫指出，在兩岸議題上，國民黨堅定維護台海和平為目標，「親美、友日、和陸」缺一不可，親美但絕不能依靠美國，必須透過華府、北京、台北，創造更好的和平環境。

朱立倫表示，這四年來他一再強調，我們只有一個政府。民進黨執政最大的問題，就是常看事件發生在哪，只要是國民黨執政，先推給地方政府，這樣對嗎？

